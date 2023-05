Neymar é o 12º atleta bem mais pago do mundo; confira o top 50 da Forbes

A revista americana Forbes divulgou, nesta quarta-feira, a lista completa com os 50 atletas mais bem pagos do planeta. Neymar, único brasileiro do ranking, aparece na 12ª posição, com um ganho de US$ 85 milhões (cerca de R$ 419,2 milhões) nos últimos 12 meses. O português Cristiano Ronaldo, atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, recebe R$ 686,8 milhões e lidera a relação.

Os valores divulgados não se referem apenas a salário e agregam também patrocínios, ações de marketing e demais contratos. Segundo a publicação, o Paris Saint-Germain paga anualmente US$ 50 milhões (R$ 246,7) ao craque da seleção brasileiro, enquanto os outros US$ 35 milhões (R$ 172,7 milhões) correspondem aos contratos de publicidade do jogador.

Além de Cristiano Ronaldo, somente outros dois jogadores de futebol aparecem à frente de Neymar no ranking: Lionel Messi e Kylian Mbappé, parceiros do brasileiro no PSG, em segundo e terceiro, respectivamente. O craque argentino, que está de saída da equipe francesa, embolsou US$ 130 milhões (R$ 641,4) no último ano, quando foi crucial para a Argentina vencer a Copa do Catar.

Neymar é o 12º atleta mais bem pago do planeta e único brasileiro no top 50 da 'Forbes'. Foto: Franck Fife / AFP

Vice no Mundial, Mbappé abocanhou US$ 120 milhões (R$ 592,1 milhões) e foi apontado pela Forbes como o atleta com menos de 25 anos mais bem pago do planeta. Vale lembrar que o PSG, assim como o Al-Nassr de CR7, também dispõe do dinheiro árabe. O clube pertence ao grupo Qatar Sports Investments e tem o xeque Nasser Al-Khelaïfi como presidente.

Neymar aparece atrás de atletas de outros esportes menos badalados no Brasil, como os golfistas Dustin Johnson e Phil Mickelson, filiados à LIV Golf — a liga também conta com um investimento forte do Oriente Médio. O basquete é representado no top 10 com três nomes: LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors) e Kevin Durant (Phoenix Suns). O boxeador Canelo Alvarez e Roger Federer completam os dez primeiros. Vale ressaltar que o tenista suíço arrecadou quase R$ 480 milhões mesmo fora das quadras.

Aos 31 anos, Neymar pode não seguir no PSG na próxima temporada. O clube francês trabalha para negociar o atacante brasileiro, que está ausente dos gramados desde fevereiro para tratar uma lesão no tornozelo direito. O camisa 10 não goza de prestígio com a torcida, que culpa o brasileiro pelos seguidos fracassos da equipe na tentativa do título inédito da Champions League. Um grupo de ultras do time parisiense, inclusive, fez um cerco na casa do brasileiro em Paris pedindo a sua saída.

LISTA DOS 10 ATLETAS MAIS BEM PAGOS DO MUNDO

Cristiano Ronaldo (Futebol) - US$ 136 milhões

Lionel Messi (Futebol) - US$ 130 milhões

Kylian Mbappé (Futebol) - US$ 120 milhões

LeBron James (Basquete) - US$ 119,5 milhões

Canelo Álvarez (Boxe) - US$ 110 milhões

Dustin Johnson (Golfe) - US$ 107 milhões

Phil Mickelson (Golfe) - US$ 106 milhões

Stephen Curry (Basquete) - US$ 100,4 milhões

Roger Federer (Tênis) - US$ 95,1 milhões

Kevin Durant (Basquete) - US$ 89,1 milhões

Giannis Antetokounmpo (Basquete)

Neymar (Futebol - PSG) - US$ 85 milhões

Russell Wilson (Futebol americano) - US$ 85 milhões

Russell Westbrok (Basquete) US$ 82,1 milhões

Rory McIlroy (Golfe) - US$ 80,8 milhões

Tiger Woods (Golfe) - US$ 75,1 milhões

Cameron Smith (Golfe) - US$ 73 milhões

Brooks Koepka (Golfe) - US$ 72 milhões

Kyler Murray (Futebol americano) - US$ 70,5 milhões

Lewis Hamilton (Fórmula 1) - US$ 65 milhões

Max Verstappen (Fórmula 1) - US$ 64 milhões

Klay Thompson (Basquete) - US$ 60,9 milhões

Patrick Mahomes (Futebol americano) - US$ 59,3 milhões

Damian Lillard (Basquete) - US$ 58,6 milhões

Max Scherzer (Beisebol) - US$ 56,7 milhões

James Harden (Basquete) - US$ 55,1 milhões

Anthony Joshua (Boxe) - US$ 53 milhões

Jon Rahm (Golfe) - US$ 53 milhões

Aaron Rodgers (Futebol americano) - US$ 53 milhões

Mohamed Salah (Futebol) - US$ 53 milhões

Erling Haaland (Futebol) - US$ 52 milhões

Patrick Reed (Golfe) - US$ 52 milhões

Paul George (Basquete) - US$ 51,5 milhões

Kawhi Leonard (Basquete) - US$ 50,5 milhões

Bradley Beal (Basquete) - US$ 49,8 milhões

Derek Carr (Futebol americano) - US$ 48,9 milhões

Orlando Brown Jr. (Futebol americano) - US$ 48,6 milhões

Aaron Donald (Futebol americano) - US$ 48,5 milhões

Anthony Davis (Basquete) - US$ 48 milhões

Jimmy Butler (Basquete) - US$ 47,8 milhões

John Wall (Basquete) - US$ 47,8 milhões

Jordan Spieth (Golfe) - US$ 47,5 milhões

Luka Doncic (Basquete) - US$ 47,2 milhões

Scottie Scheffler (Golfe) - US$ 47,1 milhões

Sergio Garcia (Golfe) - US$ 46 milhões

Dak Prescott (Futebol americano) - US$ 46 milhões

Deshaun Watson (Futebol americano) - US$ 45,8 milhões

Serena Williams (Tênis) - US$ 45,3 milhões

Tom Brady (Futebol americano - US$ 45,2 milhões