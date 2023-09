Neymar agradece moral com Fernando Diniz em retorno para a seleção: ‘Obrigado por confiar em mim’

A goleada contra a Bolívia foi um marco para Neymar. Com dois gols na abertura das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, o camisa 10 do Brasil assumiu o posto de maior goleador da história da seleção, com 79 gols, passando Pelé, que tem 77. Além disso, a partida foi o retorno do atacante após mais de 270 dias afastado.

Após o jogo em Belém, o atleta recebeu uma homenagem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e agradeceu deixando claro que não é melhor que o Rei do Futebol. Neymar comentou que não seria nada sem seus companheiros de seleção e treinadores. Neste sábado, através das redes sociais, ele não esqueceu de agradecer Fernando Diniz pela confiança passada antes da partida contra a Bolívia.

Após a vitória em sua primeira partida, Diniz explicou que a ideia para o jogo era ter uma Neymar se divertindo em campo e conseguindo atuar onde fosse mais confortável. Além disso, o treinador reconheceu o tamanho que o camisa 10 tem para a torcida e salientou que é apenas o começo de um futuro ainda mais brilhante do atleta na seleção.

Neymar foi o grande nome da estreia de Fernando Diniz na seleção brasileira Foto: AP Photo/Bruna Prado

“Ele é um ídolo muito gigante. As pessoas têm que reconhecer e aceitar. Ele não faz nada para ter essa adoração do público, é natural pelo talento que ele tem. Pela simpatia e empatia que ele desperta nos torcedores. Foi um começo de um futuro brilhante que ele vai ter aqui na seleção e onde ele estiver”, explicou Diniz.

A seleção brasileira continua sua caminhada para a Copa do Mundo de 2026 na próxima terça-feira, 12, às 23h (pelo horário de Brasília). Diniz e seus convocados seguirão para Lima e terão a seleção do Peru pela frente. Apesar de ter sido disputada apenas uma partida nas Eliminatórias, a goleada contra a Bolívia faz o Brasil entrar em campo na segunda rodada como primeiro colocado, por causa do saldo de gols.

Veja os 10 maiores artilheiros da seleção brasileira:

1º Neymar (79 gols em 125 jogos)

2º Pelé (77 gols em 91 jogos)

3º Ronaldo (62 gols em 98 jogos)

4º Romário (55 gols em 95 jogos)

5º Zico (48 gols em 71 jogos)

6º Bebeto (39 gols em 76 jogos)

7º Rivaldo (35 gols em 75 jogos)

8º Jairzinho (33 gols em 81 jogos)

9º Ronaldinho (33 gols em 97 jogos)

10º Ademir de Menezes (32 gols em 39 jogos) e Tostão (32 gols em 54 jogos)