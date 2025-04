Neymar agradece Pedro Caixinha nas redes sociais após demissão: ‘Obrigado por tudo’

Sob o comando do português, Neymar atuou em oito partidas, marcando três gols e distribuindo três assistências. A última delas aconteceu ontem no duelo do Rio de Janeiro. Anteriormente, o camisa 10 ficou afastado por 42 dias devido a uma lesão muscular na coxa esquerda.

Com o jogador lesionado, Caixinha viveu seu momento de maior pressão, passando pela eliminação para o rival Corinthians no Paulistão e um início conturbado na competição nacional, com uma derrota de virada para o Vasco na estreia, fora de casa, e um empate amargo contra os reservas do Bahia, na Vila Belmiro.