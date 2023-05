Neymar e Bruna Biancardi estão esperando o primeiro filho do casal, e a empresária e influencer já ganhou os primeiros presentes de Dia das Mães para o bebê. Entre os mimos, chamou a atenção uma camisa do Palmeiras.

Além da camisa do Palmeiras, roupas, calçados, flores e chocolates também compuseram a lista de presentes da futura mãe. Nas redes sociais, Bruna disse estar vivendo cada fase da gravidez com muita expectativa pelo primeiro fruto da relação com Neymar.

“O meu primeiro Dia das Mães. Obrigada, papai do céu, por estar me permitindo viver esse sonho todos os dias. Saber que aqui dentro tem um coraçãozinho batendo e uma vida sendo gerada é tão especial. O meu maior sonho! Aproveitando cada fase, cada mudança no meu corpo e ansiosa para ter conhecer filho (a). Feliz dia para todas as mamães que me acompanham por aqui”, escreveu Bruna.

Neymar e Bruna Biancardi estão esperando o primeiro filho da relação. Foto: Reprodução/Instagram/@brunabiancardi

Bruna confirmou em 2022 que é torcedora do Palmeiras desde a infância. À época, surgiram fotos da influencer quando criança usando uma camisa da equipe alviverde da Era Parmalat. Neymar também viveu uma infância palmeirense, depois vestiu a camisa do Santos e se revelou profissional pelo time alvinegro. A torcida do Palmeiras nas redes sociais se animou com a publicação de Bruna.

Há pouco menos de um mês, Neymar e Bruna anunciaram que estavam esperando o primeiro filho do casal. O atacante do Paris Saint-Germain já é pai de Davi Lucca, de 11 anos. O garoto é fruto do relacionamento do jogador com Carolina Dantas, quando ainda era jogador do Santos.