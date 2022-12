Neymar escreve carta a Tite e exibe conversas de consolo a Marquinhos, Rodrygo e Thiago Silva

Neymar publicou nas redes sociais conversas com jogadores da seleção brasileira que disputou com ele a Copa do Mundo 2022 para demonstrar que estavam em busca da taça do hexacampeonato no Catar desde o começo e que a eliminação provocou um trauma no time. O camisa 10 também publicou uma carta aberta em apoio ao técnico Tite, condenado após o fracasso diante da Croácia.

Leia também Benzema motiva França em busca do título da Copa do Mundo: ‘Só mais dois jogos; vamos!’

“Você merecia ser coroado com essa Copa, todos nós merecíamos por tudo que fizemos e por tudo que abrimos mão pra tentar alcançar o nosso maior sonho. Mas Deus não quis assim, paciência. Deus nos deu tudo! Obrigado, professor Tite, por todo aprendizado …e se tem uma frase que jamais esquecerei é “mentalmente forte” e teremos que ser muito nesse momento!”, escreveu Neymar para Tite, elogiando a pessoa e o técnico. Veja a publicação na íntegra.

CONVERSAS COM JOGADORES

“Decidi expor (sem a permissão deles) para verem o quanto queríamos e o quanto estávamos unidos. Essas foram algumas das muitas mensagens que troquei com o grupo. Sentimento de muita tristeza, mas temos que ser mais fortes para seguir em frente e tenho certeza de que, com o apoio do torcedor, voltaremos mais fortes. Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor! Sou muito orgulhoso de fazer parte dessa seleção. Virei fã de cada um deles! Esse grupo sempre estará no meu coração”, escreveu Neymar.

As conversas compartilhadas pelo craque do Paris Saint-Germain foram com os jogadores Marquinhos, Rodrygo e Thiago Silva. Marquinhos e Rodrygo foram os dois jogadores que não marcaram gols na disputa de pênaltis que definiu a partida, após 120 minutos de jogo.

Na mensagem para Marquinhos, que também joga no PSG, Neymar disse que “um pênalti não vai mudar o que penso de você”. “Queria muito que tivesse dado tudo certo, f* pensar que aquele pênalti foi um obstáculo no nosso sonho. Mas vamo que vamo, temos que ser fortes, dar tempo ao tempo e ver o que futebol nos reserva ainda”, respondeu Marquinhos.

Com Rodrygo, Neymar tentou animar o jogador de 21 anos na troca de mensagens. O jogador do Real Madrid vê Neymar como ídolo e pediu “desculpas por qualquer coisa” e por adiar a conquista do hexacampeonato. “Pede desculpa, não. Tá maluco? Só erra quem bate e você é craque. Mas depois te ensino a bater”, escreveu Neymar, em tom de brincadeira. Neymar bateria o quinto pênalti, mas a cobrança não chegou até ele. A Croácia ganhou antes.

Já para Thiago Silva, zagueiro e capitão da seleção brasileira, o atacante disse que queria muito dar a ele a vitória nessa Copa do Mundo, que deve ser a última do jogador de 38 anos. Na resposta, Thiago Silva comentou ter vontade de chorar toda vez que pensa na derrota da seleção no Mundial do Catar. “Irmão, tá mais f* do que imaginei, de verdade. Não tô aguentando. Não acredito que nós perdemos. Não consigo acreditar. Toda hora que eu lembro dá uma vontade de chorar filha da p*”, escreveu Thiago Silva. Neymar nada disse sobre o seu futuro na seleção brasileira, que volta a jogar em março, ainda sem confirmação oficial da CBF.

Veja as capturas de tela das conversas de Neymar com Marquinhos, Rodrygo e Thiago Silva.

Neymar compartilhou troca de mensagens com jogador Marquinhos, que perdeu pênalti na disputa contra a Croácia na Copa do Mundo Foto: Reprodução/Instagram/Neymar

Neymar expôs mensagens dele com jogador Rodrygo, que perdeu o primeiro pênalti na disputa contra a Croácia na Copa do Mundo

Neymar expôs conversa com Thiago Silva, capitão da seleção que, aos 38 anos, deve ter jogado sua última Copa do Mundo