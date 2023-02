Neymar cede camisa 10 a Messi, PSG cai de rendimento e é eliminado da Copa do França

O Paris Saint-Germain foi eliminado da Copa da França, nesta quarta-feira, ao perder, por 2 a 1, do Olympique de Marselha, no campo do adversário, em duelo válido pelas oitavas de final do torneio. A equipe da capital francesa repetiu a campanha da temporada passada.

O jogo foi marcado por Messi voltar a usar a camisa 10 pelo Paris Saint-Germain, ao invés da tradicional 30. Neymar vestiu a 11. Na regra da Copa da França, a equipe titular só pode usar os números de 1 a 11, enquanto os reservas ficar com 12 a 22. Mbappé, machucado, não atuou.

O primeiro tempo foi bastante disputado, com as equipes procurando o ataque a todo instante. O Olympique foi melhor e somou 12 finalizações. Mas o primeiro gol saiu em um pênalti cometido pelo zagueiro Sergio Ramos em Under. Alexis Sánchez bateu com categoria: 1 a 0, aos 31 minutos.

Mesmo com Messi e Neymar em campo, PSG é derrotado e se despede da Copa da França. Foto: Eric Gaillard/ Reuters

O PSG foi reagir nos últimos momentos da primeira etapa. Messi e Neymar tiveram chances de empatar, mas o gol da equipe de Paris saiu aos 47 minutos, com Sérgio ramos, de cabeça, após escanteio cobrado por Neymar.

O início da etapa final manteve o ritmo forte da partida, mas o PSG, como havia feito no primeiro tempo, continuou a cometer erros na saída de bola. Em uma delas, propiciou o contra-ataque do Olympique, que Malinovskyi, aos 12 minutos, aproveitou para fazer o segundo gol do time da casa.

A partir daí, o nervosismo tomou conta das duas equipes. Os belos lances de ataque deram espaço a jogadas ríspidas. Neymar, aparentemente nervoso, recebeu e cometeu faltas duras.

Mesmo desorganizado, o PSG forçou nos minutos finais. Sergio Ramos chegou a marcar, mas foi flagrado em impedimento, aos 46 minutos. No lance seguinte, o zagueiro espanhol forçou o goleiro Lopez a fazer grande defesa.