Neymar chegará a pelo menos 595 dias longe da seleção após corte

A retirada do nome de Neymar da lista de convocados da seleção brasileira para as próximas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, neste mês de março, fará com que a grande referência da equipe verde-amarela nos últimos anos complete um período ainda mais expressivo sem defender seu País.

Fora dos confrontos com a Colômbia, dia 20 de março, em Brasília, e com a Argentina, em 25 de março, em Buenos Aires, devido a um desconforto muscular na coxa esquerda, o atacante do Santos chegará a pelo menos 595 dias ausente da seleção.

Neymar não atua pela seleção desde outubro de 2023. Foto: Wilton Junior/Estadão

A última participação de Neymar com a camisa do Brasil aconteceu em 18 de outubro de 2023, contra o Uruguai, também pelas Eliminatórias. Na ocasião, ele sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, e ficou pouco mais de um ano distante dos gramados. Depois das partidas de março, a próxima oportunidade do jogador de 33 anos atuar pela seleção será em 4 de junho, data do compromisso seguinte pelas Eliminatórias, contra o Equador, na casa do adversário.