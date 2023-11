Neymar é operado em Belo Horizonte; saiba quando o craque deve voltar a atuar e veja suas contusões

Neymar está operado. O jogador do Al-Hilal e da seleção brasileira inicia agora seu processo de recuperação para o retorno aos gramados em, aproximadamente, dez meses, portanto, somente em agosto de 2024. O craque se machucou no duelo com o Uruguai, em 17 de outubro. Na ocasião, o time de Fernando Diniz foi superado por 2 a 0 em partida válida pelas Eliminatórias da Copa 2026.

O procedimento demorou cerca de quatro horas e foi considerado correto. Não houve nenhuma intercorrência. Médico do Atlético-MG e da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar foi o responsável pela cirurgia. Ele já operou o camisa 10 em outras ocasiões, também em Belo Horizonte, no hospital Mater Dei. Neymar entrou com um pedido junto ao Al-Hilal para que o procedimento fosse realizado no Brasil. O clube árabe aceitou a solicitação. O jogador tem contrato de dois anos com o time saudita, que vai pagar por lei seu salário até a recuperação. Entenda. O pai do jogador publicou uma passagem bíblica, Salmo 91, para dar força ao filho.

Neymar se machucou em uma disputa no meio-campo ainda no primeiro tempo do embate com o Uruguai, pelas Eliminatórias. Ele teve lesões no ligamento cruzado anterior e meniscos do joelho esquerdo. Na ocasião, saiu de campo de maca. Com a cirurgia realizada nesta quinta-feira, o astro tem previsão de retorno aos gramados em torno de dez meses, apenas no segundo semestre do ano que vem.

Neymar em sua última atuação, contra o Uruguai. Foto: Vitor Silva/CBF

O atacante de 31 anos foi contratado a peso de ouro pelo Al-Hilal em 15 de agosto junto ao Paris Saint-Germain, com quem tinha contrato até 2027. Além dos valores exorbitantes, o contrato de Neymar também prevê privilégios como mansão com empregados, diversos bônus e a presença da namorada na Arábia Saudita.

Porém, o ano de 2023 não tem sido bom para o jogador. Em fevereiro, ele ficou cinco meses em recuperação por causa de uma lesão no tornozelo direito. Teve também de passar por cirurgia. Principal nome do Al-Hilal para esta temporada, Neymar entrou em campo apenas cinco vezes pelo novo clube e marcou um gol. O Estadão fez um levantamento de todas as contusões do jogador. O jogador ainda não informou onde se dará a sua recuperação. Muito provável, ela será no Brasil.