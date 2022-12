Neymar cobra jogadores do Brasil após gol da Croácia: ‘Não precisava subir a marcação’; veja vídeo

O Brasil vencia a Croácia por 1 a 0 no segundo tempo da prorrogação de um confronto complicado nas quartas de final da Copa do Mundo, mas tropeçou nos próprios erros e levou o empate, sendo derrotado nas penalidades.

Leia também Seleção brasileira deixa Doha menos de um dia após eliminação na Copa para a Croácia

Em vídeo que viralizou nas redes sociais, o atacante Neymar, autor do gol brasileiro, aparece no gramado cobrando os companheiros de seleção sobre a decisão de adiantarem a marcação apesar da vantagem no placar.

story

Neymar chamou a atenção dos companheiros sobre o erro de subirem sem necessidade. E tomarem o empate no contra-ataque da Croácia. pic.twitter.com/TDcdgGZpgR — ⚽ (@DoentesPFutebol) December 10, 2022

Não precisava vocês subirem (a marcação). Faltam cinco minutos. Para quê? Neymar

Em duelo difícil entre brasileiros e croatas, Neymar fez belo gol durante a prorrogação e colocou a seleção na frente do placar. Quando o camisa 10 balança a rede adversária, quatro jogadores da Croácia caem no gramado lamentando.

Restando apenas cinco minutos para acabar a partida, a seleção brasileira subiu a marcação ao campo de ataque apesar do 1 a 0 favorável. A estratégia se mostrou equivocada. No início da jogada do gol da Croácia, havia sete jogadores brasileiros no campo de ataque.

Experiente, a seleção croata não perdoou e armou um contra-ataque, explorando o vazio no lado direito da defesa brasileira para empatar o jogo. A Croácia enfrentará a Argentina na semifinal da Copa do Mundo.

Neymar é o principal batedor de pênaltis da equipe e fecharia a série de quinto cobranças, mas não teve a oportunidade porque Rodrygo e Marquinhos erraram suas tentativas e os croatas foram perfeitos da marca da cal.