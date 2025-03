Neymar comenta corte da seleção brasileira por lesão e diz que preferiu não se arriscar

Na ocasião, ele sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, e ficou pouco mais de um ano distante dos gramados. Depois das partidas de março, a próxima oportunidade do jogador de 33 anos atuar pela seleção será em 4 de junho, data do compromisso seguinte pelas Eliminatórias, contra o Equador, na casa do adversário.

O atual desconforto na coxa esquerda foi sentido por Neymar durante treinamento no CT Rei Pelé, dois dias depois de curtir o carnaval do Rio na Sapucaí. Ele já havia relatado o problema quando o Santos bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, na Vila Belmiro, em 2 de março, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.