Neymar compartilha mensagem com seguidores após sofrer nova lesão: ‘Deus sabe de todas as coisas’

Neymar usou as redes sociais para comentar a lesão sofrida na derrota da seleção brasileira, por 2 a 0, contra o Uruguai, nesta terça-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em uma breve mensagem compartilhada com os seguidores no Instagram, o atacante citou um versículo bíblico e não deu detalhes sobre a contusão. Ela faria exames de imagens mais detalhados nesta quarta para aferir o grau da lesão.

“Esse foi o versículo que coloquei antes da partida: ‘em seu coração, o homem planeja seu caminho. Mas o Senhor determina seus passos.’ Deus sabe de todas as coisas. Toda honra e toda glória sempre é tua, meu Deus”, publicou o jogador, que deixou o estádio em Montevidéu amparado por muletas.

Neymar compartilhou versículo da Bíblia ao comentar lesão. Foto: Reprodução/Instagram/@neymarjr

Neymar se machucou ainda no primeiro tempo do confronto com os uruguaios e deixou o campo de maca, chorando bastante. O atacante sofreu uma torção no joelho esquerdo e tem suspeita de grave lesão nos ligamentos. Jogadores brasileiros e uruguaios demonstraram preocupação com camisa 10 após o lance.

O craque da seleção brasileira foi embora do estádio Centenário, em Montevidéu, com o joelho imobilizado e usando muletas. Apesar da contusão, ele sorriu ao cumprimentar algumas crianças na zona mista. Ele realizará exames no Brasil para diagnosticar a gravidade da lesão. Neymar está sendo acompanhado pelos médicos da seleção. Os jogadores já foram dispensados de volta para seus respectivos clubes.

Neymar deixa campo de maca e chorando bastante após sofrer lesão na partida contra o Uruguai. Foto: Matilde Campodonico/ AP

Aos 31 anos, o craque da seleção já havia ficado parado por seis meses depois de machucar o tornozelo direito, em fevereiro, enquanto ainda atuava pelo Paris Saint-Germain. Ele passou por cirurgia. Em agosto, pouco tempo depois de ser negociado com o Al-Hilal, o atacante foi diagnosticado com duas lesões no músculo femoral da perna direita, adiando sua estreia pelo time da Arábia Saudita. Durante a Copa do Mundo do Catar, perdeu duas partidas da fase de grupos por causa do problema no tornozelo.

Sem um diagnóstico preciso, ainda não é possível saber a importância da lesão e o procedimento clínica. Não está descartada nova cirurgia. Neymar é recém-contrato pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, do técnico Jorge Jesus. Ele tem contrato de dois anos.