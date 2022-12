Neymar continua ‘processo de evolução’ e terá definição sobre retorno após jogo com Camarões

ENVIADO ESPECIAL A DOHA - Neymar deu sequência ao tratamento na lesão ligamentar lateral em seu tornozelo direito e permaneceu no Westin Doha Hotel, no qual está hospedada a seleção brasileira em Doha, na quinta-feira, dia em que a lesão do astro da seleção completa uma semana.

Ele continuou sua rotina de exercícios na fisioterapia, que mistura técnicas tradicionais com recursos tecnológicos, e não esteve no Grand Hamad Stadium, onde Tite comandou o último treinamento antes do duelo com Camarões. O jogo desta sexta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Lusail, será o último compromisso do time na fase de grupos.

Os outros dois que compõem o trio de machucados, Alex Sandro e Danilo, estiveram no CT na tarde desta quinta. Eles não fizeram atividades no gramado, mas realizaram trabalhos na academia do QG da seleção em Doha.

Neymar e Danilo tratam lesão ligamentar em seus tornozelos, mas que requerem “intervenções diferentes”, segundo explicou o médico da seleção, Rodrigo Lasmar. O camisa 10, além da torção, sofreu um pequena edema ósseo e trabalha para diminuir o inchaço em seu tornozelo direito. O tratamento tem dado resultado e a evolução é significativa.

O astro do Paris Saint-Germain relatou à comissão técnica nesta semana que se sente bem e está praticamente sem dor no tornozelo. Na quarta deu início a uma nova etapa em sua reabilitação ao usar a piscina do hotel para exercícios ao lado de Alex Sandro, que trata uma contusão muscular no quadril, sofrida na partida contra a Suíça.

Neymar continua sua rotina de recuperação para voltar nas oitavas de final Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O trabalho debaixo d’água serve para relaxar o músculo, fortalecer as articulações e aliviar dores. É importante também para realizar exercícios sem impacto e manter o jogador em movimento.

O retorno da maior referência técnica da seleção é tratado com otimismo na seleção. Todos entendem que a equipe se mantém competitiva com Rodrygo, por exemplo, na vaga do camisa 10, mas também estão certos de que a presença de Neymar será fundamental na caminhada rumo ao hexacampeonato.

A esperança é tão grande que se discute internamente a possibilidade de Neymar regressar à equipe já nas oitavas. Porém, o departamento médico e a comissão técnica são cautelosos. A decisão só será tomada depois do jogo contra Camarões. Ele tem sido avaliado diariamente.

“Eles estão em processo de evolução”, afirmou o auxiliar Cléber Xavier. “A gente traz o foco para o jogo de Camarões e, depois, entramos no processo de decisão”, completou. Segundo o braço direito de Tite, existe um “projeto bem elaborado” para o retorno dos três jogadores.

O caso de Neymar exige um tempo um pouco maior de reabilitação. Se não fosse Copa do Mundo, teria de ficar ao menos 15 dias ausente. São menores as suas chances de voltar nas oitavas. É provável que reforce o Brasil nas quartas, caso o time de Tite chegue até lá.

Certo é que os três estão fora da partida contra Camarões e trabalham para reforçar o Brasil no mata-mata do Mundial catariano. Caso o time avance em primeiro do Grupo G, jogará as oitavas de final já na segunda-feira, dia 5, no Estádio 974.

Danilo tem melhor prognóstico e já até começou a transição para os gramados, ainda sem treinar com bola. Por isso, do trio, é quem tem a maior probabilidade de voltar nas oitavas de final.