Neymar critica falta de Rodrygo entre os 30 indicados à Bola de Ouro: ‘Mínimo top 5′

Antes disso, o próprio Rodrygo já tinha ironizado a situação. O atacante publicou seis fotos em que aparece em conquistas marcantes do Real Madrid na última temporada. Entre elas, estão imagens com a taça da Supercopa da Espanha, da Champions League e do campeonato nacional. Rodrygo colocou um emoji de risada e outro com um homem levantando as mãos — como quem questiona a decisão do prêmio.

Não é a primeira vez que o jogador do clube merengue vai a público expressar sua indignação com algo. Há poucas semanas, a equipe de comunicação de Rodrygo publicou no canal oficial do atleta no WhatsApp uma postagem em que incluía a inicial do atacante no trio de ataque do Real Madrid. “Falaram do trio Bellingham, Mbappé e Vini, mas a essa sigla vão ter que adicionar o R de Rodrygo”, escreveu. A frase foi apagada pouco depois.