Neymar tem lesão ligamentar no tornozelo direito e está fora do próximo jogo, assim como Danilo

Publicidade

ENVIADOS ESPECIAIS A DOHA - Neymar e Danilo estão fora da seleção brasileira contra a Suíça, na segunda-feira, dia 28, no Estádio 974. Ambos se machucaram na partida contra a Sérvia, vitória de 2 a 0, e não terão tempo suficiente para se recuperar para o próximo compromisso na Copa do Mundo. De acordo com o médico Rodrigo Lasmar, os dois atletas tiveram lesão ligamentar. Neymar teve lesão no ligamento lateral do tornozelo direito, além de um edema ósseo. Danilo sofreu lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo.

Leia também Neymar é submetido a exames de imagem e começa tratamento para reduzir inchaço do tornozelo

A informação foi confirmada pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, durante o treinamento da equipe no Grand Hamad Stadium. Ele afirmou que uma ressonância magnética a que foram submetidos os atletas constatou lesão ligamentar lateral no tornozelo de Neymar junto de um pequeno edema ósseo e medial no tornozelo de Danilo.

Segundo Lasmar, não há possibilidade de a dupla jogar diante da Suíça. Eles serão avaliados diariamente e também não é possível dizer se estarão aptos para enfrentar Camarões. As chances, segundo apurou o Estadão, são pequenas de eles jogarem dia 2 de dezembro.

A contusão de Danilo é mais simples. A de Neymar, por causa do edema, exige maior tempo de recuperação. “É importante termos calma e tranquilidade. A avaliação será diária para que tenhamos informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso”, ponderou o médico da seleção.

Neymar tem lesão no tornozelo e estará fora da próxima partida da seleção contra a Suíça. Foto: Laurent Gillieron/Keystone via AP

Os dois jogadores fizeram exames de imagem nesta sexta-feira, 25, e já começaram o tratamento no hotel onde a delegação brasileira está hospedada. O Brasil fez um treino regenerativo. Estiveram em campo apenas os reservas e quem atuou menos de 45 minutos diante dos sérvios. O ambiente que era festivo com a primeira vitória na Copa ficou carregado de preocupação. É a terceira Copa do Mundo em que Neymar se machuca.

Continua após a publicidade

Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, dá detalhes das lesões de Neymar e Danilo.



Jogadores estão fora do próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo, contra a Suíça. pic.twitter.com/AP67JIZZ5u — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) November 25, 2022

São várias as opções de Tite para substituir Neymar. Nos últimos minutos do duelo com a Sérvia ele usou Antony, mas é improvável que repita a estratégia. Rodrygo, Gabriel Martinelli e Everton Ribeiro são algumas da alternativas. O treinador também pode voltar a adotar uma formação mais conservadora, com o volante Fred de volta e Paquetá mais avançado, como armador.

Sem Danilo, Tite terá duas alternativas para armar o time diante dos suíços. Uma delas é Daniel Alves, de 39 anos, o jogador mais velho e mais experiente entre todos que estão com a delegação em Doha. A outra opção é Eder Militão, o que não deixaria de ser um improviso no setor.

Ainda que o defensor do Real Madrid tenha começado a carreira atuando como lateral, foi como zagueiro que ele ganhou destaque. Na seleção, ele atuou como ala diante de Gana, em um dos últimos amistosos do Brasil antes da convocação. Na ocasião, Tite optou por não testar nenhum reserva de ofício para Danilo.

ENTENDA A LESÃO

Neymar e Danilo iniciaram o tratamento imediatamente após a vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia. Na manhã desta sexta-feira, foram reavaliados e o departamento médico decidiu submetê-los a um exame de ressonância magnética. Depois retornaram ao hotel em que está hospedada a delegação brasileira em Doha e fizeram tratamento com os fisioterapeutas. “Achamos importante fazer uma ressonância magnética para que tivéssemos mais dados da evolução dos dois jogadores”, explicou Lasmar.

Continua após a publicidade

Neymar torceu o tornozelo direito aos 22 minutos do segundo tempo, após ser atingido em um lance na entrada da área pelo joelho do zagueiro Milenkovic. O jogador sentiu muitas dores, mas apesar disso prosseguiu na partida por mais 11 minutos - inclusive tendo participação no lance do segundo gol. Ele deixou o campo chorando e abatido aos 34 minutos.

A lesão de Danilo contrasta com seu discurso depois da partida. O lateral da Juventus havia dito que estava bem e tinha tido só um susto. “Fui fazer um cruzamento, inventei de atacar, e o pé de apoio prendeu um pouquinho, mas já estou bem”, explicara.