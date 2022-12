Neymar deixa estádio antes do fim do jogo do PSG após expulsão por simulação e tapa em rival

O retorno de Neymar ao Paris Saint-Germain após a Copa do Mundo do Catar não foi nada satisfatório. O atacante brasileiro encaminhava uma partida promissora após uma assistência para o compatriota Marquinhos inaugurar o marcador, mas pôs tudo a perder depois de dar um tapa no adversário Adrien Thomasson, simular um pênalti e acabar expulso de campo. O primeiro cartão amarelo foi dado aos 16 minutos do segundo tempo. Menos de dois minutos depois, Neymar recebeu nova advertência e recebeu o vermelho.

De acordo com o Canal+, emissora francesa, Neymar deixou o Estádio Parque dos Príncipes, em Paris, antes mesmo do apito final. O jogador não aguardou a saída de campo dos companheiros, que terminaram o jogo com o Strasbourg arrancando uma vitória por 2 a 1 com gol de pênalti de Kylian Mbappé.

Com o resultado, o Paris Saint-Germain se mantém na ponta do Campeonato Francês com 44 pontos. O segundo colocado é o Lens, que tem 36 pontos e um jogo a menos. O vice-líder é o próximo adversário dos parisienses, que não poderão contar com Neymar.

Neymar encara árbitro Clement Turpin após expulsão em jogo entre PSG e Strasbourg. Foto: Thibault Camus/ AP

O jogo entre Lens e PSG acontece no dia 1º de janeiro, às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Félix-Bollaert, em Lens. Veja lance que culminou na expulsão de Neymar:

Em coletiva após o jogo, o técnico Christophe Galtier disse compreender a situação de Neymar, que não era expulso desde 31 de abril de 2021 (em derrota para o Lille por 1 a 0) e o fato de o craque deixar o estádio antes do fim da partida. “É preciso entender a frustração dele. Ele precisava extravasar sua raiva”, iniciou o treinador.

“Neymar viveu altos e baixos neste jogo e queria muito estar nas próximas partidas. O segundo cartão amarelo foi merecido pela simulação, mas no primeiro, houve exagero se compararmos ao número de faltas que Neymar sofreu”, opinou Galtier.

REPERCUSSÃO

Nas redes sociais, Neymar rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados. Entre memes, teorias da conspiração e opiniões em defesa do brasileiro, há quem aponte que faltou maturidade ao atleta de 30 anos e que, com a expulsão, terá novamente de se provar essencial e superar as críticas.

