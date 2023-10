Neymar desabafa nas redes sociais e nega que problemas físicos o afastaram do PSG

Neymar publicou nessa segunda-feira, dia 23, um desabafo nas redes sociais sobre sua saída do PSG para o Al-Hilal em tom bastante duro. Após uma página no Instagram compartilhar um texto afirmando que ele teria deixado o clube francês por questões físicas, o jogador tratou de negar a informação e acusar aqueles que não agem corretamente com ele. A conta era do Futeousadia. As informações não citam qualquer veículo de comunicação como fonte e afirma que exames feitos na reapresentação do atleta apontaram problemas físicos com o brasileiro. E vai além: diz que o técnico Luis Enrique teria dito para Neymar que ele seria reserva e estaria livre para buscar outro clube.

“Passa noite, passa dia e as coisas não mudam... Existem contas (como essa) que não estão no dia a dia do jogador, não sabem o que realmente acontece, mas eles postam como se fosse o cara. Cada dia mais o ser humano se perde por hype. Ainda acredito num futuro sem fake news”, publicou Neymar. O jogador já tinha negado que tivesse qualquer problema físico no Paris. Tinha problemas com alguns jogadores, como Mbappé, de acordo com a imprensa francesa, e com a torcida do time, que também não se deu bem com Messi.

O jogador brasileiro sofreu uma grave lesão na última semana durante o duelo entre Brasil e Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. O atacante teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

Neymar desabafa nas redes sociais. Foto: Reprodução/ Instagram @neymarjr

Em suas redes sociais, Neymar publicou um vídeo em que acompanhava o jogo entre o Al-Hilal, seu clube, e o indiano Mumbai City, pela Liga dos Campeões da Ásia. A partida terminou com vitória da equipe saudita por 6 a 0. Ele já tinha comentado sobre sua saída do clube francês e dos motivos que o motivaram a isso. Ele condenou as informações da época.”Obviamente, saiu em todos os lugares um monte de palpite, um monte de sabichão que sabiam a verdade do que aconteceu, e ninguém sabe. Só eu sei, poucas pessoas sabem o que aconteceu para eu chegar ao Al-Hilal, mas não cabe a ninguém. O que vocês têm de falar é das quatro linhas, de fora, cuido eu.”

Neymar ainda não tem uma data certa para voltar a jogar. Em casos como o dele, normalmente o atleta demora de nove a 12 meses para se recuperar totalmente e estar à disposição do treinador novamente. Se isso se confirmar, ele perderá a atual temporada e o começa na próxima. Se retorno se daria por volta de agosto e setembro.

Maior contratação do Al-Hilal para a temporada 2023-24, Neymar chegou ao clube como o grande astro para conduzir a equipe de Riad. Antes, o brasileiro de 31 anos estava no Paris Saint-Germain com contrato até 2027. O jogador continuava sendo chamado para atuar pela seleção brasileira.