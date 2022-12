Neymar deve voltar só nas quartas de final da Copa do Mundo

Neymar andou na piscina do hotel em Doha. Não está mais com febre. Sua fisionomia era boa. O tratamento é intensivo para recolocar o jogador em pé na Copa do Catar. As boas notícias param por aqui. Neymar ainda está longe de voltar a jogar. Já se sabe que ele não enfrentará a seleção de Camarões na sexta-feira. Há remotíssimas possibilidades de jogar as oitavas de final na segunda-feira, dia 5. Seu corte desse jogo ainda não foi informado oficialmente, mas os médicos da seleção brasileira olham para as quartas de final e não para as oitavas.

É claro que para chegar às quartas, o Brasil tem de passar pelas oitavas. Não se engane com essas seleções que tiveram problemas na primeira fase da competição. Oitavas e demais etapas eliminatórias, de jogo único, são outra história. É Copa do Mundo, amigo!

Sem Neymar, o Brasil foi mal diante da Suíça. Ganhou, mas foi com muito sofrimento para marcar um único gol. A partir de agora, será atacado como ainda não foi neste Mundial. Pode encarar Gana, Uruguai ou Coreia do Sul. O adversário africano é o mais cotado para cair no caminho da seleção. E também o mais fraco.

Neymar na piscina é bom, mas isso ainda significa pouco. Seu pé deu uma desinchada, o que aconteceria naturalmente com o passar do tempo. Gelo localizado no tornozelo, câmara fria e tudo mais ao que o jogador está sendo submetido ajudam. Mas não há nada como o tempo que ele precisar para se recuperar. Depois da piscina, Neymar terá de pisar no chão, pisar firme. Terá de colocar as chuteiras, com ‘botinha’ de proteção. Terá de andar e correr. Terá de chutar a bola.

Tite confia no retorno de Neymar; apenas nas quartas de final Foto: Giuseppe Cacace / AFP

Tudo isso parece simples para um jogador em boas condições clínicas. Não é o caso de Neymar. Qualquer excesso pode agravar a lesão ligamentar. Daí o seu grande pecado de ter ficado no jogo contra a Sérvia por mais longos 11 minutos após a pancada. Estava com o corpo, e com o pé, quente. Não sentiu a pancada de imediato. Nem avisou a comissão até se sentar no gramado aos 35 minutos do segundo tempo e pedir a substituição. 11 minutos que podem ter tirado Neymar da sua terceira Copa do Mundo.

Agora, além do seu acompanhamento clínico, Neymar também estará de olho na tabela e nos jogos. Sua recuperação de nada adiantará para a seleção se ela for eliminada. Um dos possíveis rivais das quartas é a Espanha, se a Fúria conseguir se classificar até lá.

Esse jogo seria dia 9 de dezembro. Esse é o prazo para Neymar se levantar e jogar.

Nada impede de o Brasil se dar bem sem ele. Tite trabalhou muito a seleção sem Neymar, mesmo mentalmente. Semifinal e final dão a ele mais tempo. Dependerá de seus companheiros. Ele faz falta, mas o fato de a equipe ter outros atacantes, de características diferentes, dá ao torcedor um alento. É possível ganhar a Copa sem Neymar.