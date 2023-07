Neymar diz que chorou por cinco dias e pensou em deixar a seleção após eliminação na Copa de 2022

Neymar pensou em deixar a seleção brasileira após a Copa do Mundo do Catar. Em conversa com o Streamer Casimiro Miguel, o astro do futebol mundial confirmou que a eliminação para a Croácia nos pênaltis no último mundial o fez chorar por cinco dias e ele cogitou não atuar mais com a camisa da seleção.

“Eu, pós-Copa do Mundo, sinceridade mesmo, não queria voltar, não. Mas repensei. Porque eu sou muito fominha, né? Eu repensei. Pós-Copa eu não queria, não passar pela dor de perder, mas por ver minha família sofrendo muito, isso pesa bastante”, comentou o camisa 10 do Brasil no último Mundial.

Neymar foi o responsável pelo gol do Brasil na partida, marcado na reta final do primeiro tempo da prorrogação. Sobre o fato de ter marcado e mesmo assim ter perdido a vaga na semifinal do Mundial do Catar, o camisa 10 foi direto ao explicar o que preferia.

Neymar admite o que pensou fazer após a eliminação para a Croácia na Copa do Mundo Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

“Chorei durante uns cinco dias seguidos. Dói muito, teu sonho ir embora do nada assim, do jeito que foi. Preferia muito bem não ter feito gol, estar 0 a 0 e ter perdido nos pênaltis, do que ter feito o gol, tomado o gol, e depois perdido nos pênaltis”, garantiu Neymar.

Clima de morte no vestiário

Após a eliminação nos pênaltis, Neymar foi um dos últimos jogadores do Brasil a deixar o campo e não segurou as lágrimas. Ao chegar ao vestiário, o camisa 10 viu mais companheiros chorando e garante que o que viu é algo que não quer mais passar na vida.

“Foi o pior momento da minha vida. Parecia um velório, um chorando de um lado, outro chorando do outro. Clima completamente pesado. Foi horrível, uma sensação que não quero passar de novo”. explicou Neymar.