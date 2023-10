Neymar é liberado por Jorge Jesus no Al-Hilal para viajar ao Brasil após nascimento da filha

Neymar recebeu permissão de Jorge Jesus para ser liberado dos treinos do Al-Hilal e viajar para o Brasil nesta sexta-feira. O atacante desembarca no País um dia após o nascimento da filha, Mavie. A informação foi confirmada pelo clube da Arábia Saudita em comunicado.

“O técnico Jorge Jesus deu permissão a Neymar para viajar para seu país, devido à sua recém-nascida menina”, informou o Al-Hilal, em nota oficial.

Neymar foi liberado pelo Al-Hilal e viaja ao Brasil para ver filha recém-nascida. Foto: AP / AP Photo

Mavie é fruto do relacionamento do jogador com a namorada Bruna Biancardi. Nos últimos meses, Neymar admitiu ter traído a mãe de sua filha e foi flagrado curtindo uma balada na Espanha sem a presença de Bruna, levantando os rumores de uma nova infidelidade. O craque também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, filho da influenciadora Carol Dantas.

Por causa da viagem ao Brasil, Neymar desfalca o Al-Hilal para o confronto com o Al-Akhdoud, neste sábado, pela décima rodada do Campeonato Saudita. O time do craque brasileiro tem 20 pontos e pode reassumir a liderança em caso de vitória. Clique aqui e confira a tabela completa do Campeonato Saudita.

Neymar se apresenta à seleção brasileira na próxima quinta-feira para os duelos com Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil iniciou as eliminatórias com 100% de aproveitamento, goleando a Bolívia por 5 a 1 na estreia e derrotando o Peru por 1 a 0 fora de casa.