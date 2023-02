Neymar e PSG enfrentam pressão nas oitavas da Champions League em pior momento da temporada

“Nosso maior objetivo é a Liga dos Campeões. É como a Copa do Mundo, quem errar menos vai mais longe na competição”. A frase de Neymar revela que o Paris Saint-Germain mantém sua obsessão na Europa e, ao mesmo tempo, entra pressionado a fazer um grande jogo nesta terça-feira, diante do Bayern de Munique, no Parque dos Príncipes, às 17h, para levar vantagem ao duelo de volta, dia 8 de março, na Alemanha. Com o brasileiro cobrado, o time devendo futebol no ano e em momento delicado, o medo do naufrágio precoce mais uma vez paira sobre os franceses em um mata-mata.

A pressão é tão grande que Mbappé teve o retorno antecipado Foi relacionado, mas deve começar no banco. A definição ocorre nesta terça-feira em conversa da comissão técnica com o atacante e com os médicos. Messi, recuperado de dores na coxa, também vai para o sacrifício. Tudo para dar suporte a Neymar na frente em busca de uma vitória e de redenção do ano.

O PSG vive um ano de 2023 “estranho”. Das 12 partidas disputadas - 11 oficiais, mais um amistoso com combinado árabe -, ganhou somente a metade, em grande parte de rivais inexpressivos, casos de Cháteauroux, Angers e Pays de Cassel. Quando o rival era de um pouco mais de qualidade, sofreu derrotas para Lens, Rennes, Olympique de Marselha, Monaco.

Dar uma resposta às críticas diante de um rival invicto, com 100% de aproveitamento e média de três gols marcados por jogo virou questão de honra ao PSG. Sobretudo para Neymar, alvo das cobranças e possivelmente colocado à venda ao término da temporada. Ele já não estava nos planos na largada desta jornada, mas fez valer uma cláusula para renovação automática do contrato.

Neymar caiu de produção no PSG após fracasso com o Brasil na Copa do Mundo Foto: Franck Fife / AFP

“Se analisarmos todos os resultados e as estatísticas, podemos pensar que eles são os favoritos. Mas é um jogo da Liga dos Campeões e os meus jogadores têm experiência para enfrentar este tipo de duelo”, disse o técnico Christophe Galtier, admitindo que a fase do PSG ainda não o satisfaz. “O Bayern passou por um momento ruim depois da Copa do Mundo, mas já se recuperou. Nós, ainda não, por motivos diversos, mas nesta terça-feira terei um elenco mais completo do que nos jogos anteriores.”

A confiança de redenção de Galtier é compartilhada por Neymar, que após bater boca com um diretor do clube no sábado, adotou um discurso de volta por cima e assumiu a responsabilidade para acabar com a campanha perfeita dos alemães.

“Me sinto muito bem física e mentalmente. Algumas partidas são mais complicadas do que outras, há jogos em que não se pode fazer tudo. Mas confio em mim e na equipe. Conheço minhas habilidades e minhas qualidades”, disse Neymar. “Nos preparamos para esse choque, sabemos que não será fácil, mas temos um grande plantel para fazer um grande jogo”, afirmou.

Contratado do Barcelona para fazer o PSG desencantar na Liga dos Campeões, Neymar já amargou cinco decepções com a equipe nos mata-matas da competição. A mais dolorosa foi a derrota na final diante do mesmo Bayern, com revés de 1 a 0 na decisão de 2019/20 em Lisboa. Já havia caído na semifinal há dois anos diante do Manchester City e ano passado frustrou a torcida ainda nas oitavas, diante do Real Madrid. Nos dois primeiros anos, o time francês também ficou nas oitavas, contra Real (2017/18) e Manchester United (2018/19). Em sua “ultima chance”, ele espera apagar o passado ruim.

“Cada jogo tem sua história. Adoro jogar esses grandes jogos, contra grandes jogadores, grandes clubes. É nesses momentos que os grandes jogadores mais brilham. Não será um jogo fácil porque o Bayern de Munique tem jogadores de grande qualidade. Estamos passando por dificuldades mas temos muita qualidade e conhecemos nosso potencial.”

Quem também busca reação diante do Bayern de Munique é o argentino Messi. Na carreira, o astro enfrentou o time bávaro em quatro mata-matas da Liga dos Campeões e, apesar dos quatro gols, saiu derrotado em três deles. Ainda com a camisa do Barcelona, perdeu nas quartas de 2008/09 (0 a 4 e 1 a 1) e de 2019/20, na qual amargou humilhação com 8 a 2 na ida e nem atuou na volta, além das semifinais de 2012/13 (0 a 4 e 0 a 3). O único triunfo foi em 2014/15 (3 a 0 na Espanha e revés de 3 a 2 na Alemanha).

Julian Nagelsmann, técnico do Bayern de Munique, promete uma equipe que não vai jogar apenas para se defender. “Vamos tentar ser corajosos. A Liga dos Campeões tem grande importância para o PSG, mas é uma partida de igual para igual. As possibilidades são de 50% para cada e queremos abrir caminho para o jogo de volta. Vamos tentar fazer um bom jogo fora de casa”, afirmou “Estou muito certo de que faremos um jogo de alto nível e espero que consigamos um bom resultado.”