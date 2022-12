Foram 64 jogos com muitos gols e emoção na Copa do Mundo do Catar. Entre todas as bolas na rede que fizeram torcedores vibrarem no planeta todo, dez delas se destacaram. A equipe do Estadão selecionou os 10 gols mais bonitos do Mundial.

A seleção brasileira está muito bem representada, apesar da campanha decepcionante, com queda precoce, novamente nas quartas de final. Saiu dos pés de Neymar o gol mais bonito. Richarlison aparece duas vezes no ranking. As seleções finalistas Argentina e França também têm representantes, assim como Holanda, Camarões, México e Arábia Saudita. Veja a lista completa:

1º Neymar (Brasil x Croácia - Quartas de final)

A seleção brasileira se despediu da Copa do Mundo, mas esteve muito próxima da classificação quando Neymar abriu o marcador já na prorrogação. O craque da equipe fez uma linda jogada individual, driblou o goleiro e marcou um verdadeiro golaço.

2º Richarlison (Brasil x Sérvia - 1ª rodada do Grupo G)

Richarlison teve uma estreia brilhante em Copas do Mundo. O centroavante da seleção marcou os dois gols brasileiros na vitória sobre a Sérvia por 2 a 0. O segundo, especialmente, foi de encher os olhos. O atacante acertou um lindo voleio, indefensável para o goleiro sérvio no Estádio Lusail.

3º Vincent Aboubakar (Camarões x Sérvia - 2ª rodada do Grupo G)

Vincent Aboubakar, em uma jogada despretensiosa que poderia ser impugnada por impedimento, fez o gol mais bonito da segunda rodada da fase de grupos. O camisa 10 da seleção de Camarões saiu cara a cara com o goleiro ´sérvio e de cobertura anotou um golaço.

4º Kylian Mbappé (França x Polônia - Oitavas de final)

Mbappé entregou duas obras de arte no jogo da França. A melhor delas foi em seu segundo gol, o terceiro dos franceses diante da Polônia. Ele recebeu passe no lado esquerdo da grande área, puxou para a perna direita com agilidade e fuzilou a meta de Szczesny.

5º Luis Chávez (México x Arábia Saudita - 3ª rodada do Grupo C)

A seleção mexicana se despediu da Copa do Mundo com uma vitória por 2 a 1 sobre a Arábia Saudita na terceira rodada do Grupo C. O segundo tento foi anotado em cobrança de falta de Luis Chávez. A curva que a bola faz para estufar as redes, associada à distância para a meta, abrilhanta o arremate preciso.

6º Richarlison (Brasil x Coreia do Sul - Oitavas de final)

O gol de Richarlison na classificação brasileira sobre a Coreia do Sul nas oitavas de final vale muito mais pela troca de passes do que pela conclusão da jogada. Após triangulação rápida dos jogadores do Brasil na entrada da área, Richarlison recebeu passe em profundidade e marcou um belo gol.

7º Salem Al-Dawsari (Arábia Saudita x Argentina - 1ª rodada do Grupo C)

Zebra na rodada inaugural da Copa do Mundo, a Arábia Saudita entra nesta lista com o gol da virada sobre a Argentina, por 2 a 1. Salem Al-Dawsari anotou um golaço após bela jogada individual, costurando a zaga argentina e finalização cruzada, no alto, sem chances para o goleiro argentino.

8º Julián Álvarez (Argentina x Croácia - Semifinal)

Quando o placar já apontava a vantagem de 2 a 0 para a Argentina sobre a Croácia, a estrela de Messi voltou a brilhar. O camisa 10 arrancou do meio de campo. Mesmo perseguido pelo elogiado zagueiro Gvardiol conseguiu carregar a bola para a grande área, deixou o defensor para trás e tocou para trás. Julián Álvarez chegou batendo de primeira e guardou o terceiro da Argentina.

9º Woul Weghorst (Holanda x Argentina - Quartas de final)

A Holanda buscou o empate com a Argentina no 11º gol dos acréscimos do segundo tempo. Weghorst foi quem colocou a bola na rede em uma jogada ensaiada genial em cobrança de falta.

10º Nahuel Molina (Argentina x Holanda - Quartas de final)

Nahuel Molina anotou o primeiro gol da Argentina no empate em 2 a 2 com a Holanda que resultou na classificação da seleção sul-americana nos pênaltis. O gol está na lista muito mais pelo passe genial de Messi que encontrou o companheiro de time no miolo da zaga holandesa.