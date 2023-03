Neymar é tietado por filhos de Kim Kardashian durante partida do PSG em Paris

Em recuperação de lesão no tornozelo, Neymar fez uma chamada de vídeo com a modelo, influenciadora e empresária americana Kim Kardashian. Ela foi convidada para assistir ao jogo do Paris Saint-Germain contra o Rennes no Parque dos Príncipes, em Paris, pelo Campeonato Francês.

A socialite publicou nos stories do seu perfil no Instagram o registro da conversa com Neymar via chamada de vídeo. Lesionado, o astro do PSG não estava no estádio.

O atacante brasileiro falou com os filhos de Kim Kardashian. “Os garotos mais sortudos do mundo em videochamada com Neymar para desejá-lo uma rápida recuperação”, escreveu ela nas redes sociais. A influenciadora foi presenteada com a camisa 10 de Neymar.

Messi e Mbappé foram tietados pelos filhos de Kim Kardashian depois da partida. Antes do jogo, eles puderam até acompanhar de perto o aquecimento dos astros do PSG, mas não deram sorte à equipe parisiense, que jogou mal e perdeu para o Rennes em casa por 2 a 0.

Mais uma lesão

Recentemente, Hakim Chalabi, médico do Paris Saint-Germain, afirmou ainda estar muito cedo para saber sobre retorno do brasileiro às atividades físicas. O astro foi submetido a cirurgia no tornozelo no dia 10 deste mês. Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, participou da operação, que ocorreu com sucesso.

Continua após a publicidade

Neymar sofreu lesão grave no tornozelo há cerca de três semanas, no dia 19 de fevereiro, durante jogo do PSG contra o Lille pelo Campeonato Francês. Pisou em falso, acabou virando o pé e foi preciso usar maca para retirar o jogador do gramado.

A equipe médica do time parisiense havia adotado tratamento convencional, na esperança de recuperar o brasileiro a tempo para a volta das oitavas de final da Liga dos Campeões diante do Bayern, em Munique, mas o tratamento não deu certo e a cirurgia teve de ser realizada. O PSG acabou derrotado pela equipe alemã por 2 a 0 e se despediu do torneio que continua sem nunca ganhar. “Vou voltar mais forte”, havia escrito ele em suas redes socias dias depois de se machucar.

Recentemente, Hakim Chalabi, médico do Paris Saint-Germain, afirmou ainda estar muito cedo para saber estipular um prazo para o retorno do brasileiro aos gramados. O astro foi submetido a cirurgia no tornozelo no dia 10 deste mês. Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, participou da operação, que ocorreu com sucesso.