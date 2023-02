Neymar e Vini Jr. receberam três votos cada para melhor do mundo; saiba quem os escolheu

De fora da festa que marcou a sétima conquista de Messi como melhor jogador do planeta, Neymar e Vinícius Júnior não foram completamente esquecidos por todos. Em votação que envolveu jogadores, técnicos e jornalistas, cada um dos brasileiros recebeu três votos para melhor jogador de futebol do mundo na última temporada.

Astro da seleção brasileira e do PSG, Neymar foi quem recebeu mais votos dos dois. O camisa 10 do Brasil foi escolhido por Thiago Silva, que votou como capitão da seleção brasileira, Tite e Lionel Messi como o melhor jogador da última temporada.

Além dos três, o brasileiro foi colocado como segundo melhor por cinco pessoas e como terceiro por mais 16.

Messi, Thiago Silva e Tite escolheram Neymar como melhor jogador do mundo no último ano Foto: (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Já Vinicius Junior, que marcou o gol do título da última Liga dos Campeões, foi campeão espanhol e campeão e melhor jogador do último Mundial de Clubes, foi colocado por Salah, capitão do Egito, Emmanuel Gustave Samnick, jornalista de Camarões que é fã declarado do brasileiro, e Crofton Utukana, jornalista das Ilhas Salomão, como o melhor jogador do mundo.

Além do trio, o atacante do Real Madrid recebeu mais cinco votos que o colocavam como segundo melhor jogador do mundo e dez que o viram como terceiro.

Vinicius Junior recebeu os votos de Salah e dois jornalistas para a prêmio de melhor do mundo Foto: Foto: WILTON JUNIOR / ESTADAO

Em quem os brasileiros votaram

Três brasileiros votaram na eleição da Fifa de melhor jogador do mundo de 2022. Thiago Silva, que teve o direito ao voto como capitão da seleção brasileira, escolheu Neymar, Messi e Benzema para as três primeiras posições respectivamente.

Já Tite teve em seu pódio Neymar, Messi e Mbappé. Já Martin Fernandéz, jornalista brasileiro selecionado pela Fifa, teve Messi, Mbappé e Benzema.