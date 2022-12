Neymar esquece promessa a Bolsonaro em seu primeiro gol e lidera homenagem a Pelé

Neymar trocou o presidente Jair Bolsonaro por Pelé. O camisa 10 voltou a jogar diante da Coreia do Sul após se recuperar de uma lesão ligamentar no tornozelo direito e marcou, finalmente, seu primeiro gol no Catar, igualando Pelé e Ronaldo por ter feito gols em três Copas do Mundo. Mas o atacante da seleção não cumpriu, por ora, sua promessa de oferecer seu primeiro gol ao presidente da República. Fez isso numa das lives com Bolsonaro antes ainda das eleições.

Na comemoração, Neymar abraçou os companheiros, agradeceu a Deus, com quem conversou hipoteticamente, e tratou de dançar em campo.

Ele, e o time todo, num gesto de respeito, solidariedade e bastante emotivo, preferiu homenagear Pelé, que continua internado no hospital em São Paulo, de onde acompanha os jogos da seleção brasileira.

Camisa 10 não cumpriu a promessa que fez para o presidente Foto: EFE/ Esteban Biba

Após a boa vitória diante dos sul-coreanos nas oitavas, uma faixa com o nome de Pelé, em letras garrafais e contendo uma foto do atleta do século 20, foi esticada no meio do gramado, com todos os atletas nacionais posando ao lado dela.

A promessa ao presidente ainda pode ser cumprida, desde que o atacante volte a balançar a rede nas quartas de final, sexta-feira, às 12 (horário de Brasília). O Brasil pega a Croácia, que passou pelo Japão após prorrogação e pênaltis.

Neymar foi escolhido o melhor da partida. Disse que o troféu poderia ter sido entregue para outros atletas do time porque “todos jogaram bem”. O camisa 10 do Brasil falou por alguns minutos de forma tranquila, sensata, com pausas e bastante inteligente, digna do seu tamanho para a seleção. Admitiu temer não jogar mais a competição após a contusão.

Também explicou um fato lá de trás, quando postou uma estrela a mais no distintivo da CBF, o da sexta conquista que o Brasil ainda não tem. Disse que fez isso sem desmerecer ninguém, mas para demonstrar seu sonho. Ainda em sua comemoração do gol, de pênalti, ele correu para abraçar Alex Telles, lateral-esquerdo cortado do grupo por contusão e que vai embora hoje do Catar.

Tudo estava ensaiado antes do jogo. Nada foi por acaso. Nem mesmo as dancinhas dos atacantes a cada gol marcado nem o ‘pombo sem asas’ de Tite com Richarlison - o jogador marcou o terceiro do Brasil e foi lá onde estava o treinador, já todo sem jeito, para ‘cumprir’, talvez, um combinado: dançar a dancinha do pombo.

“São jovens e tento me adaptar à linguagem deles. Brinquei da dança do Richarlison e disse a ele que se marcasse gol, podia vir que eu iria dançar.”

Tite queria aprender outras dancinhas, mas eram mais difíceis.

Ainda sobre a homenagem a Pelé após a vitória, Neymar, de chinelos e já sem as ataduras que prendiam seu tornozelo direito, fez questão de segurar uma das hastes da faixa. Ele e Pelé já foram bem próximos nos seus tempos de Santos.