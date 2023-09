Neymar participa de quatro gols em estreia pelo Al-Hilal e deixa companheiro bater pênalti

Neymar fez nesta sexta-feira seu primeiro jogo pelo Al-Hilal. O astro brasileiro substituiu Michael no início do segundo tempo da partida contra o Al-Riyadh no momento em que sua equipe já vencia o jogo por 2 a 0 e teve participação importante para ajudar o líder do Campeonato Saudita a transformar a vitória em goleada por 6 a 1.

Em sua primeira participação, o atacante deu passe de primeira para originar o que seria o terceiro gol dos anfitriões. Não foi gol porque o sérvio Mitrovic desperdiçou a chance na cara do goleiro. Depois, apareceu com mais genialidade ao encontrar uma linda assistência por elevação. Maicon dividiu com o goleiro e a bola sobrou para Nasser Al-Dawsari, sem goleiro, marcar.

No fim da partida, com muito campo para jogar, Neymar foi acionado em contra-ataque e, livre, deixou Malcom à vontade para fazer o quarto do Al-Hilal. Ele também participou do lance que deu origem ao quinto gol. O brasileiro dominou, mas a bola tocou na mão do marcador dentro da área.

Neymar faz festa após gol do Al-Hilal em sua estreia pelo clube Foto: EFE

Cobrador de pênaltis em todos os times em que passou e até protagonista de uma briga com Cavani no PSG para ver quem assumiria uma cobrança, o brasileiro teve um raro gesto altruísta e deixou Salem Al-Dawsari bater, mostrando que, ao menos neste início, o ambiente no Al-Hilal é muito diferente da atmosfera beligerante que vivia no time francês. Salem Al-DawsarI é idolo do time, mas foi vaiado pela torcida quando pegou a bola para cobrar a penalidade, tamanha a adoração dos torcedores por Neymar.

Nos acréscimos, Neymar teve duas chances para estrear com gol. Não o fez porque em ambas parou no goleiro Campaña. Mas em uma delas teve rebote nos pés de Salem Al-Dawsari, o nome do jogo, completar para as redes. O Al-Riyadh fez seu gol de honra nos instantes finais, com Al-Zaqan. Nada que estragasse o brilho de Neymar em seu primeiro jogo pelo Al-Hilal, que pagará mais de R$ 1 bilhão em dois anos à sua estrela.

Algo raríssimo em sua carreira, Neymar começou a partida no banco de reservas. As câmeras da transmissão flagraram o jogador aparentando com certo desconforto. No intervalo, um bandeirão estendido pela torcida homenageou o brasileiro com a frase “o maior artilheiro do Brasil em todos os tempos”.

Continua após a publicidade

Depois de muitos pedidos da torcida, Jorge Jesus decidiu lançar mão de Neymar aos 18 do segundo tempo. Em poucos minutos, ele mostrou o quão diferente é ao participar de quatro gols do massacre do Al-Hilal, um dos favoritos para faturar a Liga Saudita.

Havia a expectativa de que Neymar estreasse na rodada anterior, no clássico com o atual campeão Al-Ittihad, time de Benzema, Kanté e Fabinho, mas o jogador não foi relacionado pelo técnico Jorge Jesus por estar sem ritmo. O técnico português, aliás, chegou a dizer que ele estava machucado quando foi contratado e afirmou não entender a razão de o atacante ter sido convocado por Fernando Diniz para a seleção.

Ocorre que Neymar se mostrou recuperado da lesão muscular mencionada por Jesus e jogou em alto nível os dois compromissos das Eliminatórias Sul-Americanas com a camisa do Brasil, principalmente na goleada por 5 a 1 sobre a Bolívia, jogo em que deu uma assistência, marcou dois gols e superou Pelé na artilharia histórica da seleção.

Com a impiedosa goleada, o Al-Hilal retoma a liderança do Campeonato Saudita ao somar 15 pontos e ultrapassar o Al-Ittihad, que ganhou do Al-Okhdood por 1 a 0. Veja a tabela no Estadão.