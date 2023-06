Neymar viaja para Barcelona, encontra Lewis Hamilton e entra em carro de F-1; veja fotos

O atacante Neymar está cada vez mais familiarizado com o circo da Fórmula 1. Após acompanhar o Grande Prêmio de Mônaco no último domingo, o jogador do Paris Saint-Germain embarcou para Barcelona e visitou o autódromo em Montmeló, onde acontecerá o GP da Espanha neste fim de semana.

Nesta quinta-feira, véspera do início das atividades para o Grande Prêmio, Neymar, convidado por um patrocinador, teve a oportunidade de conhecer de perto um carro de Fórmula 1 e foi muito bem ciceroneado. O amigo Lewis Hamilton, heptacampeão mundial, foi o responsável por mostrar detalhes da sua Mercedes.

Em Monte Carlo, enquanto era entrevistado por uma emissora estrangeira, Neymar interrompeu a conversa na tentativa de falar com Hamilton que passava, em seu patinete, pelo pit lane. No entanto, o brasileiro foi ignorado. Dessa vez, o craque foi recebido pelo piloto inglês e aproveitou para tietar outros astros da F-1.

Além de Hamilton, Neymar tirou selfies e trocou presentes com a dupla da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. O brasileiro também foi clicado ao lado de George Russell, companheiro de Hamilton na Mercedes, e com o chinês Guanyu Zhou, da Alfa Romeo.

Neymar esteve em Mônaco no domingo para acompanhar o GP de Fórmula 1. Foto: Christian Bruna/ EFE

Neymar está se recuperando de uma lesão no tornozelo direito e só deve voltar a atuar na próxima temporada. O brasileiro ainda não sabe qual seu futuro no futebol. O Paris Saint-Germain estaria interessado em negociar o atacante. A ida dele para o GP de Mônaco não foi bem vista no clube parisiense, que esperava sua presença na comemoração do título francês e entendeu que a ação, de acordo com o L’Équipe, foi uma “provocação”.

GP da Espanha de F-1: onde assistir, horários de treinos e corrida

02/06 (sexta-feira)

8h30 - Treino Livre 1 - BandSports

12h - Treino Livre 2 - BandSports

03/06 (sábado)

7h30 - Treino Livre 3 - BandSports

11h - Treino classificatório - Band e BandSports

04/06 (domingo)

