Neymar faz trabalho em piscina do hotel; Danilo treina no campo e avança em recuperação

ENVIADO ESPECIAL A DOHA - Enquanto Tite comandava um treino fechado à imprensa no gramado do Grand Hamad Stadium, Neymar permaneceu no hotel em que está hospedada a delegação e deu mais um passo em seu trabalho de recuperação da lesão no tornozelo direito sofrida na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, a vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia.

Nas imagens divulgadas pela CBF, Neymar aparece sorrindo e aparentemente relaxado. O atleta fez exercícios na piscina ao lado de Alex Sandro, que teve uma contusão muscular no quadril diante da Suíça. Ambos não enfrentam Camarões sexta-feira, 2, no Estádio Lusail, assim como Danilo, outro lesionado.

Após lesão na estreia da Copa do Mundo, Danilo participa do treino da Seleção Brasileira no CT em Doha, no Catar.

Neymar e Alex Sandro fizeram exercícios leves na piscina do hotel e aumentaram a esperança da comissão técnica, que está confiante em tê-los no duelo das oitavas de final do Mundial catariano. O trabalho debaixo d’água serve para relaxar o músculo, fortalecer as articulações e aliviar dores.

Neymar relatou à comissão técnica que está se sentindo bem, quase sem dores no tornozelo direito, e que o inchaço diminuiu.

Ele teve constatada uma lesão ligamentar, além de um pequeno édema ósseo no local, resultado da entrada que sofreu na partida diante da Sérvia. Mesmo machucado, o atacante permaneceu em campo por mais 11 minutos e teve participação no segundo gol de Richarlison.

Desde então, o craque da equipe tem “dormido” na sala de fisioterapia para acelerar o processo de reabilitação para reforçar o Brasil no mata-mata do torneio. Também tem feito uso de aparelhos tecnológicos, como a criosauna e uma bota ortopédica que mistura crioterapia e compressaterapia.

Do trio de machucados da seleção brasileira, Danilo é quem está mais perto de voltar. O lateral-direito, que também teve uma contusão ligamentar em seu tornozelo, mas no esquerdo, já iniciou a transição do departamento médico para o campo nesta quarta-feira. Ele fez exercícios na academia e depois um trabalho separado dos outros atletas no gramado do centro de treinamento sob a supervisão dos preparadores físicos.

Como o Brasil já está garantido nas oitavas depois das vitórias sobre sérvios e suíços, Tite confirmou que usará uma escalação formada somente por reservas diante dos camaroneses. Ele tem três dúvidas sobre quem escalará como segundo volante, meio-campista e centroavante. Basta um ponto para que o time termine na liderança do Grupo G.