Neymar homenageia Messi após argentino encerrar passagem no PSG: ‘Não saiu como pensávamos’

Após derrota do Paris Saint-Germain para o Clermont por 3 a 2 na última rodada do Campeonato Francês, Lionel Messi deixou oficialmente de vestir a camisa do time francês. O atacante brasileiro Neymar usou as redes sociais para se despedir do argentino, com quem dividiu o ataque do PSG por duas temporadas. Eles também foram parceiros nos tempos do Barcelona, formando o trio de ataque com Suárez, atualmente no Grêmio.

“Irmão... não saiu como pensávamos, mas tentamos de tudo. Foi um prazer compartilhar mais 2 anos com você. Boa sorte na sua nova etapa e seja feliz. Te amo”, escreveu Neymar em seu perfil. Além do Paris Saint-Germain. Eles atuaram lado a lado de 2013 a 2017 na Espanha, quando Neymar deixou o Santos para ganhar a Europa.

Passagem de Messi no PSG

O atacante chegou ao Paris Saint-Germain em 2021, após 21 anos atuando pelo Barcelona (entre categorias de base e profissional). Ele fez 75 jogos pelo clube, marcou 32 gols e teve 34 assistências. Apesar da breve passagem no time francês, o argentino levantou a taça do Campeonato Francês nas duas temporadas que atuou, além de ter vencido a Supercopa da França em 2022. Apesar disso, a Liga dos Campeões, principal meta do time de Paris, não foi conquistada.

Trio “MSN” e “MNM”

Messi e Neymar atuaram juntos no ataque por seis anos, quatro no Barcelona e dois no Paris Saint-Germain. Quando Neymar saiu do Santos em 2013, Messi foi um dos responsáveis pela escolha do craque brasileiro pelo time catalão. Juntos, a dupla conquistou oito títulos, incluindo o Mundial de Clubes em 2015. Ao lado do uruguaio Luis Suárez, Neymar e Messi formaram o trio de ataque “MSN”.

Continua após a publicidade

Já no PSG, a dupla também formou uma trinca ofensiva com o francês Kylian Mbappé, formando o “MNM”. Mesmo com três grandes jogadores no ataque, o resultado da nova formação não trouxe tantos títulos quando o trio do time espanhol. Messi ainda não revelou seu destino. Isso deve acontecer nesta semana, antes de suas férias.