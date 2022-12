Neymar iguala marca de Pelé e Ronaldo na Copa do Mundo

Neymar se uniu a um seleto grupo de jogadores que conseguiram marcar gols em três edições da Copa do Mundo. Ao marcar um gol de pênalti no jogo contra a Coreia do Sul, o atacante do PSG igualou a marca de Pelé e Ronaldo Fenômeno.

Ao todo, Neymar marcou sete gols pelo Brasil na Copa do Mundo. O número é o mesmo que Careca, e ainda inferior ao de outros craques da seleção. Ronaldo é o maior goleador até hoje, com 15 gols, seguido por Pelé, com 12, e Ademir Menezes, com 9.

Neymar está agora a um gol de igualar a marca de Rivaldo e a dois de chegar ao mesmo patamar de Jairzinho e Vavá.

Neymar celebra gol no jogo Brasil x Coreia do Sul Foto: EFE/ Alberto Estevez

O jogador voltou à seleção apenas no jogo das oitavas de final após uma lesão no tornozelo direito na partida de estreia na Copa do Mundo, contra a Sérvia. Até ontem, Neymar ainda era dúvida na escalação de Tite para o jogo contra a Coreia do Sul.

Veja o gol de pênalti no jogo contra a Coreia do Sul a seguir.

neymar batendo pênalti é lindo demais pic.twitter.com/AYmCb9KDcM — dudιnhα (@dxdfcb) December 5, 2022