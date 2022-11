Neymar inicia a Copa do Mundo do Catar em sua melhor versão para comandar o Brasil

Publicidade

ENVIADO ESPECIAL A DOHA - Em seu apogeu técnico e físico, Neymar começa nesta quinta-feira a busca pelo hexa em sua melhor versão. No Catar, o craque, afastado das controvérsias e aparentemente focado, tem a maior chance de sua carreira de liderar a seleção brasileira na perseguição ao título mundial e pode se tornar maior que Pelé, ao menos na artilharia histórica do Brasil.

Leia também Richarlison se sente à vontade com a camisa 9 do Brasil e tenta derrubar maldição no Catar

Embora diga que as marcas pessoais são colocadas em segundo plano diante da possibilidade de conquistar a sexta estrela com o Brasil, exibições de brilho na Copa do Mundo do Catar podem recolocar o astro do PSG entre os melhores do mundo e fazer com que ele supere Pelé, tornando-se o maior goleador da história da amarelinha, ao menos nas contas da Fifa.

Neymar em treino da seleção brasileira; atacante vive auge físico e técnico e tem grande chance no Catar. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Neymar dá a largada em seu terceiro Mundial com 75 gols em 121 partidas pelo Brasil. No cômputo da Fifa, que considera apenas jogos oficiais, está a dois do Rei do Futebol, com 77 em 91 duelos. No entanto, na contagem da CBF, que leva em conta todas as partidas, Pelé tem 95 bolas na rede em 113 compromissos.

A obsessão que ele tem em ganhar o seu primeiro troféu mundial fica clara nas redes sociais. Recentemente, colocou a sexta estrela acima do símbolo da CBF em seu calção, o que motivou um jornal alemão a chamá-lo de arrogante. Richarlison defendeu o colega. “O Neymar postou aquilo porque também é o sonho dele. Ele feliz a gente também está feliz. É o mais importante.”

Continua após a publicidade

O capitão Thiago Silva vê o companheiro em um momento bem diferente das outras Copas. “Neymar chega num nível muito bom. Teve uma preparação diferenciada, diferentemente de outras Copas. Em 2014, ele teve lesão quando era decisivo, em 2018, chegou diferente, longe do melhor modo porque uma lesão o abalou. Agora, sem lesão e sem preocupação nenhuma, ele chegou muito mais bem preparado”, afirmou.

“O legal de tudo é que ele não tem vaidade nenhuma. Nosso grupo recebeu muito bem todos os meninos que chegaram. E eles são fundamentais porque vão deixar o Neymar mais à vontade em campo, abrem espaços para o Neymar sem decisivo em campo. Temos que tirar proveito para esse modo Neymar”, completou.

Em Doha com a delegação brasileira desde sábado, ele tem aparecido pouco. Virtualmente, faz poucas publicações, todas relacionadas com a Copa do Mundo, como fotos com outros atletas em treinos e uma imagem de terno no momento em que desembarca no Catar. “Caçador de sonhos”, escreveu o jogador em uma dessas postagens. “Companheirismo é a base fundamental da verdadeira conquista”, disse em outra.

Destinado a brilhar desde os 12 anos, quando já era uma promessa, Neymar tem um talento incompatível com a gestão de sua carreira que lhe causou problemas e afetou a sua performance nas duas últimas Copas, com frustrações em 2014, no Brasil, e 2018, na Rússia.

As controvérsias, bem como as lesões, porém, parecem ter ficado no passado, tanto que o desempenho no PSG e na seleção mostra a melhor de suas versões tecnicamente no período que antecede a Copa.

Sonhar, almejar e colocar seu objetivo como prioridade não é menosprezo ao seus rivais e sim uma meta pra você ir em busca.

Amanhã começa 🔥

Vamo que vamo 🇧🇷 pic.twitter.com/ekY2m4U5c9 — Neymar Jr (@neymarjr) November 23, 2022

Nas 20 partidas pelo clube francês antes de chegar na Copa, marcou 15 gols e deu 12 assistências, totalizando 27 participações diretas em gols da equipe parisiense. Já antes do Mundial de 2018, o craque havia participado de 23 gols pela equipe no mesmo período. No período que precedeu a Copa de 2014 o atacante somava nove participações.

Continua após a publicidade

Pelo Brasil, nos últimos dois amistosos preparatórios para a Copa, em setembro, contra Gana e Tunísia, Neymar fez um gol e deu duas assistências. Ampliando o recorte para as últimas sete partidas com a amarelinha, foram bolas na rede e cinco passes. No geral, além dos 75 gols, deu 56 assistências pela amarelinha, com a qual acumula 129 convocações e 10.043 minutos jogados em 12 anos.

O momento, portanto, nunca foi tão propício para ele demonstrar que pode ser o que se espera dele: um craque maturo, capaz de ser o líder de uma geração hexacampeã.

“Acho que o Neymar vai ser o artilheiro da Copa do Mundo. Acredito muito no desempenho por tudo que ele tem feito durante a temporada”, opinou o pentacampeão Rivaldo e hoje embaixador da Betfair. “Neymar pode ser uma das surpresas como artilheiro”, corroborou Ronaldo Fenômeno, o maior artilheiro brasileiro em Mundiais.

FECHADO

Neymar tem aparecido pouco no Catar. Não há notícias polêmicas nas quais esteja relacionado, tampouco de seu entorno. Ele não deu entrevistas por ora, seja em coletiva ou nas zonas mistas promovidas pela CBF nesses quatro dias em que a equipe se prepara na capital catariana para a estreia.

Os “parças” e os familiares, incluindo o pai, figura ativa na carreira do atleta, viajaram ao país-sede do Mundial, mas, por enquanto, isso não tem sido um problema na concentração da seleção.

Os parentes e amigos dos atletas têm uma área destinada a eles que podem frequentar no QG da equipe, o Grand Hamad Stadium. A presença no Westin Doha, o hotel em que está hospedada a delegação, está vetada. Nos treinos, foi possível ver um Neymar solto, leve e relaxado.