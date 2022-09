Neymar joga em sua ‘casa’ disposto a liderar o Brasil no último jogo antes da Copa do Mundo

O Brasil tem nesta terça-feira, 27, às 15h30 (de Brasília) seu último compromisso antes de estrear na Copa do Mundo do Catar. Depois de derrotar Gana por 3 a 0 com bom futebol, fruto de um esquema ofensivo, a seleção brasileira tem como adversário outro rival africano, a Tunísia. O Parque dos Príncipes, estádio do PSG, em Paris, será o palco do amistoso.

No Parque dos Príncipes, estádio que Neymar conhece bem, já que defende o PSG há cinco anos, a seleção mostrará uma versão mais conservadora em comparação com que a fez 3 a 0 em Gana na última sexta-feira, quando Tite lançou mão de um quinteto ofensivo com Lucas Paquetá, Neymar, Vinicius Junior, Raphinha e Richarlison.

O treinador usará o esquema habitual, com dois volantes, Casemiro e Fred, este que retorna à equipe na vaga de Vinicius Junior. A alteração faz com que Paquetá volte a ser armador e tenha menos obrigações defensivas.

Danilo retoma seu posto na lateral direita, setor no qual atuou o zagueiro Eder Militão diante dos ganeses. No gol, Weverton, do Palmeiras, chegou a treinar entre os titulares em uma atividade, mas Alisson será mantido. Pedro, segundo indicou Tite, terá alguns minutos em campo.

Em sua “casa”, Neymar que comandar a seleção e voltar a balançar as redes. Contra Gana, não marcou, mas deu duas assistências. Ele está a três gols de igualar Pelé com a camisa da seleção brasileira. Na contagem da Fifa, são 77 para o Rei e 74 para o atual camisa 10. Confiante, o astro do PSG avisara que, quando está em sua plenitude física e feliz, “fica difícil para os adversários”.

Tite indicou que vai utilizar Pedro contra Gana Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Tunísia está invicta há sete partidas, disputará o Mundial do Catar e vai, na avaliação da comissão técnica de Tite, exigir bastante do Brasil. “Os embates são de preparação e não tem “tirar pé”, vamos para o embate. Vamos encarar adversários que estão na Copa”, resumiu o técnico.

No último jogo antes da Copa, há pouco a se fazer senão observar alguns atletas e realizar pequenos ajustes, uma vez que a base está montada e mais de 80% do grupo que viajará ao Catar está definido.

“Já está tudo pronto. A base já vem sendo convocada há bastante tempo pelo Tite e agora não tem de fazer muita coisa diferente, não tem de tentar fazer mágica”, observou o volante Fabinho. A base é essa, a nossa maneira de jogar é essa. É fazer aquilo que foi trabalhado não só nessa convocação, mas também nas outras”.

O clima da seleção brasileira, número um do ranking da Fifa, é o melhor possível a menos de dois meses para a Copa. O time de Tite não é derrotado há mais de um anos. Já são

14 partidas de invencibilidade, com saldo de 11 vitórias e três empates, entre amistosos e compromissos das Eliminatórias. “O Brasil é um dos favoritos, sempre será”, admite Fabinho.

Depois de encarar os tunisianos, o Brasil só voltará a campo no dia 24 de novembro, data em que estreia no Mundial contra a Sérvia. A lista com os 26 atletas que disputarão o torneio no Catar em busca da sexta estrela será conhecida no dia 7 de novembro.

BRASIL X TUNÍSIA

BRASIL: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá; Raphinha, Neymar e Richarlison. Técnico: Tite.

TUNÍSIA: Ben Said; Mathlouthi, Ifa, Talbi, Ali Maâloul; Skhiri, Sassi, Aissa e Laïdouni; Khaoui, Khenissi e Khazri: Técnico: Jalel Kadri.

Juiz: Ruddy Buquet (França).

Horário: 15h30 (de Brasília).

Local: Parque dos Príncipes, na França.

TV: SporTV e Globo.