Após ficar mais de um mês afastado dos gramados, Neymar retorna ao elenco do Santos neste domingo, 13, diante do Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Esta é a primeira vez que o atacante é relacionado para uma partida desde que foi afastado por edema na coxa esquerda antes de duelo com o Corinthians, pela semifinal do Campeonato Paulista.

PUBLICIDADE Após um mês de recuperação, reforçando o condicionamento físico no período de folga em sua mansão, em Mangaratiba, e no CT Rei Pelé, em Santos, Pedro Caixinha volta a contar com o camisa 10. Desde que sentiu um incômodo após o duelo com o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, ele não entrou em campo novamente. Ele perdeu as partidas contra o Corinthians (Paulistão), Vasco e Bahia (Brasileirão), além de amistoso contra o Coritiba nesse período. A expectativa inicial do Santos era de que Neymar se recuperasse a tempo do início do Brasileirão. Pessoas próximas do atacante afirmaram ao Estadão, à época, que ele estava tendo um “desempenho exemplar” e seguindo todo o planejamento, da comissão técnica e departamento médico, para acelerar seu retorno. No entanto, não conseguiu treinar com o grupo a ponto de estrear na competição antes deste domingo.

Neymar foi relacionado por Pedro Caixinha pela primeira vez desde semifinal do Paulistão contra o Corinthians. Foto: Raul Baretta/Santos FC

A última semana foi a primeira em que Neymar esteve, de fato, presente no dia a dia do elenco. No último mês, ele treinou afastado do restante do grupo, com foco nos exercícios físicos. O edema não é uma lesão preocupante, mas pode se tornar um obstáculo caso haja a ruptura do músculo – que o tiraria por alguns meses dos gramados. Por isso também foi cortado da convocação de Dorival Júnior para a seleção brasileira, nos últimos jogos das Eliminatórias contra Colômbia e Argentina

Na quinta-feira, disputou 30 minutos do jogo-treino contra o Água Santa e revelou que não está inteiro ainda: “Preciso continuar evoluindo para voltar ao meu 100%”. É a deixa que ainda não consegue atuar em alta intensidade, o que deve fazê-lo ser uma opção para a etapa final no Maracanã.

Antes do duelo com o Fluminense, Neymar esteve presente no último domingo na Vila Belmiro, para a partida contra o Bahia. Ele participou da preleção de Pedro Caixinha, mas deixou o estádio antes do início da partida. Segundo apurou o Estadão, o atacante não acompanhou o empate por 2 a 2 por questões logísticas. Para evitar tumultos na Vila Belmiro, em função de sua presença, e para não atrair o foco do duelo para si, optou por retornar à sua casa.

Contrato de Neymar

O atacante tem contrato com o Santos até junho deste ano. Há a possibilidade de renovar este vínculo até a Copa do Mundo de 2026, mas ainda não há um acerto entre as partes para o novo acordo. Caso isso ocorra, Neymar poderá disputar somente mais 12 jogos com a camisa alvinegra – dez pelo Campeonato Brasileiro e as partidas pela terceira fase da Copa do Brasil.

Até junho, Neymar terá mais um duelo com o Corinthians, na 9ª rodada, previsto para acontecer na Neo Química Arena. Será a reedição do confronto pela semifinal do Paulistão e o terceiro contra o rival paulista fora de casa neste ano; nos dois primeiros, derrota do Santos, ambas por 2 a 1, e que registrou dois dos três maiores públicos na casa corintiana.

Desde seu retorno ao Santos, Neymar disputou sete partidas, todas pelo Paulistão: soma três gols e três assistências, média próxima 0,85 participação a gol em sua segunda passagem pelo clube alvinegro.

