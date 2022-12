Neymar é absolvido em julgamento sobre fraude em transferência do Santos para o Barcelona

Um tribunal espanhol absolveu, nesta terça-feira, o atacante Neymar e seus colegas réus em um julgamento de fraude e corrupção relacionado à transferência do brasileiro do Santos para o Barcelona, em 2013. A empresa brasileira DIS, acusou o jogador, seu pai e os ex-presidentes do Santos e do Barcelona de terem escondido intencionalmente o custo de sua transferência para evitar pagar à DIS o que era devido como titular parcial de seus direitos de jogador. No entanto, o tribunal disse, por meio de um comunicado, que “não foi provado que houve um contrato falso ou que o DIS pretendia ser prejudicado”.

O veredicto não é uma surpresa após a decisão dos promotores públicos espanhóis de retirar todas as acusações durante o julgamento. A DIS inicialmente buscou uma sentença de cinco anos de prisão para Neymar. Mas após a retirada dos promotores estaduais, os advogados da empresa reduziram suas demandas para dois anos e meio de prisão.

Neymar prestou depoimento em outubro na Corte de Barcelona. Foto: PAU BARRENA / AFP

A vitória legal de Neymar ocorre dias depois da eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo do Catar pela Croácia, pelas quartas de final da competição. Após empate na prorrogação de 1 a 1, o Brasil acabou derrotado na disputa de pênaltis. Escalado para fazer a última cobrança, o camisa dez do Paris Saint-Germain nem chegou a bater.

Os outros réus declarados inocentes foram o pai e a mãe de Neymar, o ex-presidente do Santos Odilio Rodrigues e os ex-executivos do Barcelona Sandro Rosell e Josep Bartomeu. A DIS, dona de uma rede de supermercados no Brasil, disse que adquiriu os direitos em 2009 para receber 40% de uma futura transferência de Neymar quando pagou à família do jogador R$ 5 milhões (na época US$ 2 milhões).

A empresa alegou ter recebido apenas a devida porcentagem dos 17 milhões de euros que Barcelona e Santos anunciaram inicialmente como taxa de transferência entre os clubes, enquanto o custo real foi de cerca de 82 milhões de euros.

Neymar chegou ao Barcelona com 21 anos em meio e já ostentando a expectativa de maior promessa de sua geração. No clube espanhol, ajudou o clube catalão a ganhar um título da Liga dos Campeões, entre outras conquistas, antes de forçar uma mudança para o seu clube atual, o PSG, em 2017.

Resumo do caso

A sociedade de empresários, liderada por Delcir Sonda, investiu R$ 5 milhões para comprar porcentagem do contrato de Neymar - os 60% restantes permaneceram com o Santos - e acusa o jogador, seus pais, o Barcelona e o próprio alvinegro da Vila Belmiro de uma manobra para não pagar o que lhe é de direito, culminando com delitos de corrupção entre particulares e fraude por contrato simulado.

“O que aconteceu, de forma clandestina, foi uma operação secreta, confidencial, que defrauda os direitos do meu cliente. Em 2011, houve o início de pagamentos, que depois chegaram a 40 milhões de euros, para o jogador e suas empresas, coordenadas pelo pai do atleta”, expõe o advogado Paulo Nasser, representante da DIS e da FAAP (Federação das Associações de Atletas Profissionais) no processo.

A lei espanhola prevê dois anos de reclusão e inabilitação profissional, além de multa em dinheiro. A DIS ainda desejava uma indenização de 25 milhões de euros (R$ 131 milhões) para cobrir seu prejuízo. Se Neymar fosse condenado, ele poderia perder a Copa do Catar, marcada para começar no dia 20 de novembro ou até mesmo ter de retornar ao Brasil, por proibição de atuar na Europa.

“Os compromissos pessoais de outras partes estão fora do nosso âmbito de análise e são pouco relevantes para nós. Tanto a DIS e a FAAP quanto a promotoria espanhola pedem que sejam aplicadas as penas previstas para os alegados delitos de corrupção entre particulares e fraude por contrato simulado. Dentre essas penas estão a detenção, a pena de inabilitação profissional na União Europeia, as multas e as indenizações. Nosso cliente não quer nem mais nem menos daquilo que a lei espanhola prevê como consequência para os delitos. Não é uma questão de dinheiro, mas, sim, de justiça”, enfatiza Paulo Nasser antes da decisão da promotoria nesta sexta.

“E qual é a prova cabal desse pacto entre Barcelona e Santos? Descobriu-se um documento confidencial que não estava registrado perante o comitê de gestão do Santos, um documento firmado totalmente fora dos padrões normais de negociação, em que Barcelona e Santos afirmam o seguinte: ‘se a DIS, futuramente, cobrar alguma coisa a mais em relação a transferência de Neymar para o Barcelona, Santos e Barcelona dividirão igualmente o prejuízo. Então, na nossa visão, esse documento, que foi descoberto e está no processo, é um documento que comprova a intenção de Santos e Barcelona de manter a fraude viva e enganarem a DIS”, defendia Nasser.