Neymar, Lebron, Mascherano, Fortaleza... título da Argentina repercute nas mídias sociais

As redes sociais ‘explodiram’ com a vitória da Argentina, nos pênaltis, sobre a França e o tricampeonato dos ‘hermanos’ na Copa do Mundo do Catar, conquistado neste domingo, dia 18. Gonzalo Montiel foi o herói das penalidades, com Lionel Messi tendo mais uma atuação impecável em campo marcando dois gols. Após a confirmação da conquista, personalidades do futebol comemoraram o título e exaltaram o craque do Paris Saint-Germain.

Figuras do futebol, antigos craques da seleção argentina e até brasileiros participaram das manifestações no twitter, que bombou com uma das finais mais emocionantes da história do torneio. A decisão foi a segunda consecutiva com seis gols - 4 a 2 em 2018 - e também a segunda com mais tentos marcados na história, perdendo apenas para Brasil 5 x 2 Suécia, em 1958.

Neymar

Companheiro de Messi no PSG, Neymar, atacante da seleção brasileira que caiu nas quartas de final desta Copa, parabenizou o colega de equipe. Ele postou a agora lendária foto onde o ‘ET’ acaricia a taça antes de erguê-la na comemoração, com a legenda ‘Felicidades Hermano’.

Cesc Fábregas

Outro que jogou com Messi, Cesc Fábregas fez parte do marcante Barcelona de Pep Guardiola, que dominou a Europa no começo da década de 2010. O espanhol elogiou o jogaço: “Se alguém ainda não acha que este é o melhor esporte de todos...”

What a game man. If someone still doesn’t think this is the best sport ever… — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) December 18, 2022

Puyol

Seguindo a conduta de grandes nomes do Barcelona e da seleção espanhola, Carles Puyol foi incisivo ao dizer que o antigo companheiro de time é o melhor de todos os tempos. “Haja o que houver, para mim Leo é o melhor da história”, disse.

Pase lo que pase para mi Leo es el mejor de la historia. 🇦🇷😍 — Carles Puyol (@Carles5puyol) December 18, 2022

Casillas

O ex-goleiro Iker Casillas, ídolo no Real Madrid e da Espanha, aproveitou o espaço para exaltar o trabalho do técnico argentino Lionel Scaloni, que assumiu a Albiceleste após a demissão de Jorge Sampaoli na Copa de 2018 depois de ser auxiliar, e conquistou dois títulos em dois anos: a Copa América de 2021 e o Mundial de 2022. “Em silêncio, sem fazer barulho, soube levar a Argentina ao topo. Parabéns!”, escreveu o arqueiro.

En silencio, sin hacer ningún ruido, ha sabido llevar a Argentina a lo más alto. Enhorabuena! pic.twitter.com/naZwxLDYQT — Iker Casillas (@IkerCasillas) December 18, 2022

Batistuta

Gabriel Batistuta, um dos principais jogadores da Argentina na década de 1990, postou a foto do momento em que Messi ergue a taça, acompanhado por seus colegas de equipe, com a legenda “HISTÓRIA”. O atacante é o segundo maior goleador da seleção e conquistou duas Copas Américas, em 1991 e 1993, além de uma Copa das Confederações em 1992.

Mascherano

Considerado um dos melhores volantes da história do Barcelona, e que também fez seu nome pelo Corinthians no Brasil, Javier Mascherano também postou uma foto de Messi e o elenco argentino, do qual fez parte de 2003 a 2018, comemorando o título junto à legenda: “ETERNOS”. Ele foi companheiro de Lionel no Barcelona.

🇦🇷E T E R N O S 🇦🇷 pic.twitter.com/IlB6P8uEXh — Javier Mascherano (@Mascherano) December 18, 2022

Kun Agüero

Parte do time campeão da Copa América de 2021, Sergio ‘Kun’ Agüero era cotado para jogar a Copa de 2022, mas teve de encerrar sua carreira precocemente por um problema cardíaco no fim do último ano. Em seu Twitter, o atacante, que marcou 41 gols pela seleção, se disse emocionado pelo momento e que os campeões já fazem parte da história. “Já estão na história e no coração de todos”, escreveu.

Muy emocionado, chicos, por vivir este momento que ustedes hicieron posible junto a millones de argentinos. Pase lo que pase, ojalá que todo lo mejor, ya están en la historia y el corazón de todos. Vamos Argentina carajo! 🇦🇷❤️ pic.twitter.com/2zGXqigDsX — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) December 18, 2022

Falcao

Não somente os argentinos, outros sul-americanos também exaltaram a conquista para o continente. Radamel Falcao, um dos principais atacantes da história da Colômbia, parabenizou a seleção e os torcedores por chegarem ao topo do mundo. “Parabéns, AFA (Associação Argentina de Futebol). Parabéns a todo o povo argentino”.

Felicitaciones @afa. Felicitaciones a todo el pueblo argentino 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/pZSS7HVq4P — Radamel Falcao (@FALCAO) December 18, 2022

Lebron James

Saindo do futebol, Lebron James, um dos melhores da história do basquete e atual atleta do Los Angeles Lakers na NBA, foi sucinto e colocou Messi como o melhor da história. Ele postou “MESSI” junto a um emoji de bode, que é utilizado para representar a expressão “Goat” (Greatest of all time - melhor de todos os tempos), pois o animal é chamado assim em inglês.

MESSI 🫡🐐👏🏾👏🏾 — LeBron James (@KingJames) December 18, 2022

Juan Pablo Vojvoda

O argentino mais querido pela torcida do Fortaleza e técnico do clube, Juan Pablo Vojvoda, acompanhou a grande final com os filhos Marko, Matias e Santino. Nas redes sociais, os cearenses repostaram uma foto do treinador comemorando o título com um sinal de “três”, correspondente às três conquistas mundiais que sua seleção agora tem.

Se eles estão felizes, eu tô feliz. 🥲 pic.twitter.com/yYhhmZCLWs — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) December 18, 2022

Alejandro Domínguez

Presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez usou as redes sociais para parabenizar a conquista da Argentina. Seguindo ele, a seleção de Messi conseguiu realizar o sonho de todo o continente.

