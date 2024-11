Leila sobre Neymar: ‘Ele nunca se mostrou interessado e o Palmeiras tampouco’

Neymar voltou a ser um tema abordado em entrevista com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Para a Gazeta Esportiva ela foi enfática ao tocar no assunto que, não sabe “de onde surgiu”, e afirmou que o jogador nunca desejou atuar no Palmeiras e que também não esteve nos planos do clube. Além disso ela explicou a fala sobre o Palmeiras não ser “departamento médico” e disse não se referir a Neymar, mas a qualquer jogador.

“Ele nunca se mostrou interessado e o Palmeiras também nunca mostrou nenhum interesse em contratar o Neymar”, esclareceu Leila. A presidente reforçou a postura que já teve em outras entrevistas. “Eu não contrato jogador que não esteja apto a jogar imediatamente, que o Palmeiras não é departamento médico”, lembrou.

Após descartar Neymar, Leila afirma: 'Eu não sei de onde surgiu que o Palmeiras teria interesse'