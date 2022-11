Neymar volta a viver drama e tem as lesões como principal adversário em Copas do Mundo

Publicidade

ENVIADOS ESPECIAIS A DOHA (CATAR) - Neymar, apontado nas últimas três Copas do Mundo como a liderança técnica capaz de levar o Brasil ao título mundial, não tem conseguido driblar seu principal adversário em campo: as lesões. Nessa quinta-feira, na estreia da seleção brasileira no Mundial do Catar, o astro do Paris Saint-Germain deixou o campo do Estádio Lusail chorando devido a entorse no tornozelo direito. Ele sofreu nove faltas.

Ainda não se sabe a gravidade da lesão, mas dificilmente ele terá condições de enfrentar a Suíça, na próxima segunda-feira. Abatido e mancando, Neymar passou pela zona mista sem falar com a imprensa - algo, é verdade, que não chega a ser inédito. Estava abatido. Chegou a corar no banco de reservas. Tite disse que não viu sua contusão.

Neymar voltou a ser caçado em campo e deixou o jogo do Brasil contra a Sérvia na estreia da Copa do Mundo, com dores no tornozelo. Foto: EFE/EPA/Tolga Bozoglu

O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, chegou a dizer que a contusão no tornozelo “preocupa” a comissão técnica. Depois, porém, declarou em entrevista coletiva que qualquer diagnóstico nas primeiras 24 horas seria prematuro. “Precisamos aguardar 24h ou 48h para avaliar”, afirmou Lasmar. A observação é necessária para que o inchaço no tornozelo direito diminua. Se isso não acontecer, não está descartado que o atleta passe por um exame de imagem. Esse exame, aliás, será feito nesta sexta-feira, assim que o pé desinchar. O procedimento inicial é colocar gelo no local.

Como soube o Estadão, o choro no banco de reservas e o abatimento dentro do vestiário teve mais a ver com a memória do atleta, acossado por uma série de lesões nos últimos anos e não tanto pela gravidade da contusão. “É normal que ele esteja um pouco triste com a situação. São coisas que acontecem, como aconteceram nos últimos anos. A gente entende a cabeça dele”, disse o capitão Thiago Silva, que acompanhou seu drama em Copas.

Neymar tem sofrido com lesões em suas participações na Copa do Mundo.

Tite declarou ter “certeza absoluta” de que Neymar jogará o restante da Copa no Catar. Todos os outros companheiros de time corroboraram o discurso do treinador e demonstraram confiança na recuperação rápida do camisa 10, de quem a equipe mostrou ser menos dependente nos últimos anos.

Ainda assim, na visão dos atletas do Brasil, ter o principal astro do time de volta é imprescindível na busca pelo hexa. “O Neymar é o Neymar. Faz falta para qualquer equipe”, opinou o lateral-direito Danilo. Ele também saiu com dores, mas, segundo garantiu, o problema não é grave.

“Esperamos que Neymar se recupere o mais rapidamente possível, a gente sabe da importância dele para nossa seleção na Copa”, comentou Antony, atacante que substituiu o camisa 10 aos 35 minutos da segunda etapa. Neymar deixou o gramado e começou ali mesmo seu tratamento com gelo.

Mas fato é que Neymar, mais uma vez, não irá disputar uma Copa do Mundo estando 100%. Ao apanhar em campo diante dos sérvios, ele passou a conviver com um fantasma que todos na seleção achavam já ter sido afastado. Foram nove faltas sofridas diante dos sérvios em menos de 90 minutos, recorde entre todos os jogadores na primeira rodada do torneio no Catar. O espanhol Gavi é o segundo da lista, com cinco faltas sofridas.

“O Neymar chega para uma competição tão importante num nível muito bom. Teve uma preparação diferenciada, diferentemente de outras Copas”, dissera Thiago Silva na véspera do jogo, lembrando das lesões de 2014 e 2018. “Nesta Copa, com uma preparação diferenciada, sem lesão e sem preocupação nenhuma, com certeza chega um Neymar mais bem preparado”. É importante ressaltar que Neymar não reclamou (muito) das faltas. Desta vez, apanhou calado.

A lesão contra a Sérvia, de certo modo, remete à sofrida na Copa do Mundo no Brasil. Claro que as circunstâncias são bem diferentes, mas é inevitável lembrar que, em 2014, a agressão nas costas cometida pelo colombiano Camilo Zuniga que o tirou do Mundial afetou o grupo. Depois daquele jogo, o Brasil enfrentou a Alemanha.

Em 2018, Neymar sofreu uma fissura no quinto metatarso do pé direito meses antes da Copa da Rússia. O jogador passou por cirurgia, trabalhou de forma intensa para se recuperar e chegou ao Mundial clinicamente saudável - mas o longo tempo, o tempo afastado dos gramados, impediu que estivesse na melhor condição física e técnica.

Meses depois, o craque brasileiro contou que jogou a Copa da Rússia com dores oriundas de uma ruptura dos ligamentos do tornozelo, sofrida com a fratura no quinto metatarso do pé direito, dias antes do torneio começar.