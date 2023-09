Neymar fica chateado por motivo inusitado após visitar casa; saiba qual

Um vídeo publicado por Neymar em suas redes sociais viralizou nesta terça-feira. O craque brasileiro afirmou estar chateado por não encontrar em um imóvel todos os pré-requisitos que havia exigido. Quando concretizada sua transferência para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, foi noticiada uma lista de pedidos do astro.

“Saindo de casa, vim conhecer a casa e não estou muito feliz, porque não tem 25 quartos como eu pedi, garagem para oito carros, entre outras coisas. Mas está bom, né?”, brincou Neymar na publicação no Instagram.

Na lista de regalias que seriam dadas a Neymar, o britânico The Sun publicou à época que havia a mansão de 25 cômodos, geladeiras repletas de refrigerantes e açaí para seus amigos e familiares, além de uma equipe de sete funcionários trabalhando durante 24h em sua casa e uma frota de sete carros composta por Bentley Continental GP, um Aston Martin DBX, uma Lamborghini Huracan, três Mercedes G Wagon e uma van Mercedes.

Nos últimos dias, Neymar tem aparecido com mais frequências nas redes sociais. Na segunda-feira, desmentiu uma informação de que teria pedido para a diretoria do Al-Hilal demitir o técnico português Jorge Jesus.

“Mentira... vocês têm que parar de ficar acreditando nessas coisas, páginas como essa... com milhões de seguidores não podem ficar postando fake news! Com todo respeito do mundo, eu peço que pare com isso. É muita falta de respeito”, escreveu o craque.

Neymar ainda não fez uma exibição de gala pelo Al-Hilal. Foto: Fayez Nureldine/ AFP

Continua após a publicidade

Neymar volta a atuar pelo Al-Hilal nesta sexta-feira, às 15h, pelo Campeonato Saudita. O time de Riad é o vice-líder e encara o 11º colocado, Al-Shabab.