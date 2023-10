Neymar marca seu primeiro gol com a camisa do Al-Hilal um mês e meio após contratação; veja vídeo

Um mês e meio após ser contratado, Neymar marcou seu primeiro gol com a camisa do Al-Hilal. Foi nesta terça-feira, em jogo da Liga dos Campeões da Ásia. O atacante da seleção brasileira fez o segundo gol da vitória do seu time sobre o Nassaji Mazandaran, do Irã, por 3 a 0, no Azadi Stadium, na cidade de Teerã, capital iraniana. O gol de Neymar saiu aos 13 minutos do segundo tempo. Na rápida investida sobre a defesa rival, Al-Dawsari deu grande passe para o brasileiro, que bateu da entrada da área, de canhota, sem chances de defesa para o goleiro Rashid Mazaheri.

Neymar é o maior reforço do Al-Hilal na temporada. O jogador aceitou trocar o PSG, com quem tinha contrato até 2027, pelo clube saudita comandado por Jorge Jesus. Ele assinou contrato de duas temporadas.

Neymar comemora seu primeiro gol com a camisa do Al-Hilal. Foto: Atta KENARE / AFP

O primeiro gol de Neymar saiu em seu quinto jogo oficial pela equipe saudita. Na semana passada, ele teve grande oportunidade para balançar as redes pela primeira vez, mas não conseguiu. O atacante acabou desperdiçando uma cobrança de pênalti. Sem gols, ele vinha se destacando com boas assistências.

Os outros gols do Al-Hilal foram nesta terça marcados pelo sérvio Mitrovic, aos 18 minutos de jogo, e por Al-Shehri, aos 48 do segundo tempo, com nova assistência de Al-Dawsari. A partida contou com duas expulsões, uma para cada lado: Al-Faraj (Al-Hilal) e Houshmand (Nassaji), ambas ainda no primeiro tempo. Neymar continua sendo o principal jogador da equipe. Mesmo longe dos holofotes, ele parece satisfeito com o futuro que escolheu.

A partida foi válida pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia. O time de Neymar lidera o Grupo D, com quatro pontos.

Continua após a publicidade

Nas últimas semanas, a expectativa pelo primeiro gol de Neymar foi ofuscada por supostos desentendimentos entre o atacante e o técnico da equipe, o português Jorge Jesus, ex-Flamengo. Jornais espanhóis afirmaram que o brasileiro chegou a pedir a demissão do treinador, o que foi negado pelo próprio Neymar dias depois. Antes de chegar ao Irã para o jogo desta terça, Neymar reclamou da condição do gramado do estádio.