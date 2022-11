Neymar e Marquinhos têm problema em voo e devem perder 1º treino da seleção em Turim

Publicidade

O grupo da seleção brasileira está quase completo em Turim, onde os convocados de Tite vão se preparar para a Copa do Mundo do Catar, que começa no domingo. Os únicos jogadores que ainda não se apresentaram à comissão técnica são o atacante Neymar e o zagueiro Marquinhos, que tiveram problema no voo da França para a Itália.

A dupla precisou trocar de aeronave de última hora no momento do embarque para Turim. Eles, portanto, vão se apresentar com atraso, ainda nesta segunda, e devem perder o primeiro treino da seleção brasileira no CT da Juventus.

Neymar esteve em campo neste domingo em partida do Paris Saint-Germain pelo Campeonato Francês. Foto: Franck Fife/AFP

Neymar esteve em campo em jogo do Paris Saint-Germain, no domingo. Já o defensor ficou fora da goleada sobre o Auxerre de 5 a 0 e virou motivo de preocupação para Tite. De acordo com o PSG, que evitou dar maiores detalhes sobre a condição física do atleta, ele sofreu um “desconforto muscular”.

Os últimos a desembarcar na cidade italiana foram o lateral-direito Daniel Alves e os atacantes Antony e Raphinha, que também já estavam em solo europeu. A delegação registra agora 24 dos 26 convocados na cidade italiana.

Raphinha, do Barcelona, desembarcou nesta segunda-feira em Turim, junto com outros 20 jogadores. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

No total, 21 deles se apresentaram à seleção nesta segunda. No domingo, chegaram à Itália os jogadores que atuam no Brasil: o goleiro Weverton, do Palmeiras, e o meia Everton Ribeiro e o atacante Pedro, ambos do Flamengo. O trio não entrou em campo no fim de semana, durante a última rodada do Brasileirão. No mesmo voo, chegaram a Turim o técnico Tite e seus auxiliares e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A delegação brasileira vai treinar no CT da Juventus até o dia 19, sábado, quando embarcará para Doha, capital do Catar. A Copa do Mundo começa no domingo e a estreia do Brasil está marcada para o dia 24, quinta-feira da semana que vem, contra a Sérvia.