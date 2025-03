Neymar, Gabigol e Paulinho: como foi o carnaval das estrelas do futebol brasileiro

Depois de levar o Santos às semifinais do Paulistão, com um gol de falta e participação no segundo gol, de João Schmidt, Neymar publicou: “ei carnaval, o pai voltou”. Ele tem alternado entre Santos e sua mansão em Mangaratiba, no Rio, onde passou os dias de folga dados pelo técnico Pedro Caixinha. O astro santista se reapresenta nesta quarta-feira, 5, assim como os demais jogadores do elenco.

Paulinho, atacante do Palmeiras, também esteve em um dos camarotes da Sapucaí. Ele foi visto beijando uma loira e, em outro momento, uma morena. O jogador foi convidado pela Estação Primeira de Mangueira para desfilar no carnaval. Em recuperação de lesão desde dezembro do ano passado, quando passou por cirurgia, ele alegou “questões profissionais” para recusar o convite da escola de samba, que desfilou na Sapucaí no domingo, 2.