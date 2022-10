Neymar, Messi e Mbappé: a vaidade tomou conta do PSG com os ‘três reis magos’ do futebol divididos

O PSG virou um poço de vaidades. O clube conseguiu reunir três dos melhores jogadores do mundo e agora tem de administrar uma série de pedidos, insinuações, mal-estar e contratempos em seu vestiário. Messi, Neymar e Mbappé estão divididos no coração e na mente, em pé de guerra, menos o craque argentino, mais maduro que os colegas, e mais os outros dois. Todos querem a bola. Todos querem o comando do time. Todos querem mais holofotes.

Não duvido que seja a última temporada dos três juntos, se é que eles vão chegar lado a lado até maio do ano que vem. A janela de transferência da Europa em janeiro estará aberta para todos eles, após a Copa do Mundo do Catar, quando os ‘três reis magos’ prometem carregar suas seleções ao título mundial.

Trio de ouro do PSG já não se "abraça" mais como nos velhos tempos e vaidade toma conta do vestiário em Paris Foto: Sarah Meyssonnier / REUTERS

De acordo com a imprensa espanhola, Messi aguarda seu contrato terminar ou achar uma brecha legal para retornar ao Barcelona, de onde nunca deveria ter saído. As pessoas que cuidam de sua carreira, e ele próprio, ao lado do seu pai, já entenderam o equívoco da mudança de cidade e país. Barcelona é o seu lugar e ele fará de tudo para terminar sua carreira no clube catalão. Já não é mais questão de dinheiro. Há uma semana, ele anunciou que não jogará mais na seleção argentina depois do Mundial.

Nas imodéstias do vestiário, Messi mais ouve do que fala. Sua liderança não cresceu como era no Barcelona. Ele não se impõe porque sabe que não vai ficar. A briga é de Neymar e Mbappé. Messi é pró-Neymar, disso não há dúvidas. Brasileiro e argentino são amigos e se deram muito bem na Espanha.

Se o vestiário pega fogo, dentro de campo o time mantém sua concentração e compromisso. Por ora. Vai bem no Francesão e na Liga dos Campeões. O problema é manter essa pegada com a fervura subindo entre Neymar e Mbappé e as prováveis intervenções que se seguirão das partes e do clube. Falta comando. O craque brasileiro está mais quieto porque ainda não encontrou alternativas para sua saída. Fosse em outros tempos, Neymar já teria chiado e traçado novos caminhos. Não está descartada a possibilidade de o Barcelona também recontratar o atacante, e juntar novamente Messi e Neymar.

A renovação do seu vínculo até 2027 com o PSG, por meio de um gatilho contratual, só ocorreu para encarecer sua saída em caso de rompimento unilateral por parte do clube. Mas dinheiro não é problema nem para um lado nem para outro. Há a lei. Discussão de advogados e tudo o que envolve uma separação dessa natureza.

Neymar ainda tem um outro problema e talvez não queria dois casos (negativos) nos holofotes. Na próxima semana, dia 17, ele será julgado pela justiça da Espanha por causa de sua transferência dos Santos para o Barcelona. A DIS, empresa que tinha parte do seu contrato na época, pede 40 milhões de euros pela transferência que julga ter direito. Neymar espera resolver uma situação para encaminhar outra. A verdade é que antes da Copa do Catar nada vai acontecer na sua vida esportiva por parte das pessoas que cuidam de sua carreira, seu pai, por exemplo. O foco é na Copa. Se o Brasil ganhar e Neymar se destacar, ele ficará mais forte.

Lembro daquele Flamengo com Romário, Edmundo e Sávio, que também não deu certo em campo. Havia muita vaidade nesse trio e o clube não soube administrá-la. Era 1995, centenário do clube rubro-negro. Os craques não se acertaram em campo e isso foi azedando a relação dos três fora dele. O PSG vive isso com duas de suas principais estrelas.

Mbappé quer ser o cara do time, e ganhou essa condição na canetada. Fez uma série de exigências para renovar seu acordo e não ir para o Real Madrid, onde foi chamado de traidor. Passou por cima de todas as éticas de um time de futebol. Mas poderia ter ganho essa condição dentro de campo. Já vinha se destacando mais do que seus pares Messi e Neymar. Mas queria mais. Ele, por exemplo, pegou a bola para bater um pênalti na Liga dos Campeões contra o Benfica. Antes, a bola era de Neymar. Para não ficar tão na cara, há um revezamento nas cobranças. Mas isso deixa descontente os dois craques.

Os abraços e os sorrisos amarelos ainda continuam entre ambos. Há uma temporada a ser jogada e vencida, tanto na França quanto na Europa. Há muito dinheiro envolvido tanto para ganhar quanto para perder em caso de rescisões de Messi e Neymar, perto de R$ 2,5 bilhões, que já estariam reservados pelo PSG, de acordo com a imprensa espanhola. Tudo isso deve atrapalhar mais uma vez o time em seus objetivos. Não me surpreenderia se o PSG tivesse campanha pífia sobretudo na Champions League. Se o time cair cedo, o elenco se desmancha junto.