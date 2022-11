Neymar mostra pé inchado em meio a recuperação de lesão no tornozelo na Copa do Mundo

Publicidade

O atacante Neymar publicou em suas redes sociais uma foto de seu pé inchado em meio ao processo de recuperação da lesão no tornozelo direito sofrida durante a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar.

Diante da lesão, a seleção brasileira já confirmou que Neymar não estará em campo no jogo com a Suíça nesta segunda-feira, às 13h, no Estádio 974. A partida poderá classificar o Brasil antecipadamente para as oitavas de final do torneio. A apuração do Estadão indica que o atleta dificilmente estará em condições de jogo no dia 2 de dezembro, na conclusão da fase de grupos, diante de Camarões.

Na foto compartilhada no Instagram, Neymar fez uma montagem com quatro imagens. Duas delas mostram seu pé em perspectivas diferentes. Nota-se claramente o inchaço na região do tornozelo. Mas o craque brasileiro mostra animação: “Bora”, escreveu.

Neymar exibe pé machucado nas redes sociais, mas mostra animação em tratamento.

Chama a atenção também o uso de uma bota pneumática pelo jogador brasileiro. O equipamento é usado frequentemente nas principais equipe do mundo e não é diferente na seleção brasileira. Sua função é, a partir da compressão da região lesionada e melhora da circulação sanguínea, diminuir o inchaço.

Na sexta-feira, Neymar havia comentado sobre a dificuldade de lidar com uma lesão em um momento tão importante de sua carreira, em que almeja levar a seleção brasileira ao hexacampeonato mundial.

“Hoje se tornou um dos momentos mais difíceis da minha carreira… e de novo em uma Copa do Mundo tenho lesão. Sim, é chata, vai doer, mas eu tenho certeza que vou ter a chance de voltar, porque eu farei o possível para ajudar meu país, meus companheiros e a mim mesmo. Muito tempo de espera para o inimigo me derrubar assim? Jamais! Sou filho do Deus do impossível, e minha fé é interminável”, escreveu Neymar.

De acordo com especialista ouvidos pelo Estadão, o fato de Neymar ter saído de campo caminhando é um bom sinal e indica um grau menor de gravidade de lesão, que resultaria em apenas de sete a dez dias de ausência.

SUBSTITUTO

Sem poder contar com Neymar, Tite tem algumas opções para escalar a equipe titular diante da Suíça. O treinador da seleção brasileira terá de decidir primeiramente se levará um time tão ofensivo quanto na estreia ou se resguardará um pouco mais.

Se escolher Fred, o volante fará dupla com Casemiro e armará um tripé no meio de campo com Lucas Paquetá, que terá mais liberdade de construção ofensiva. Com Everton Ribeiro no elenco, Tite também poderá deixar a cargo do meia rubro-negro a função de articulador, mantendo Paquetá mais recuado.

Uma alternativa também é colocar Rodrygo ou Gabriel Martinelli na vaga de Neymar. Os dois fazem a função de ponta, mas Tite teria como solução liberar a troca de posição e movimentação constante com Raphinha, Richarlison e Vinícius Júnior.