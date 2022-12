Neymar não acompanha a delegação brasileira e vai viajar em voo particular após eliminação na Copa

ENVIADO ESPECIAL A DOHA - Neymar não viajou no voo fretado que deixou Doha no início da tarde deste sábado (12h50 no horário local) com a maior parte da delegação e continua no Catar. O astro da seleção brasileira se encontrou com amigos e familiares no dia seguinte à eliminação do Brasil na Copa do Mundo com revés nos pênaltis para a Croácia.

Neymar deixará o país-sede do Mundial por conta própria, em um voo particular, assim como fizeram Alisson, Alex Sandro, Gabriel Martinelli, Éder Militão, Vinicius Junior e Bruno Guimarães, que deixaram a concentração ainda na madrugada para ficar com seus familiares.

Ele continua no Westin Doha Hotel & SPA, onde a seleção brasileira ficou hospedada na capital do Catar. Ainda não há informações sobre quando o atacante viaja e qual será seu destino. O jogador tem compromisso com o Paris Saint-Germain pelo Campeonato Francês dia 28 de dezembro contra o Strasbourg.

A tendência é de que Neymar ganhe uns dias de folga antes de reapresentar ao PSG. Não se sabe se ele irá direto de Doha a Paris ou se passará um período no Brasil.

Neymar lamenta a eliminação do Brasil para a Croácia nas quartas da Copa do Mundo.

Aos 30 anos, Neymar pode ter disputado sua última Copa. Ele deixou seu futuro na seleção em aberto ao dizer depois da eliminação para a Croácia que não era o momento ainda de tomar uma decisão.

“Quero pegar esse tempo para pensar na seleção, pensar no que quero para mim. Não fecho as portas para a seleção, mas também não digo 100% que vou voltar”, afirmou ele, que terá 34 anos na Copa do Mundo de 2026, a ser realizada em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México.

Acho que falar agora é ruim porque a cabeça está quente, não estou raciocinando direito. Falar que é o fim estaria me precipitando, mas também não garanto nada. Vamos ver o que acontece daqui para frente Neymar

Autor do gol do Brasil na prorrogação contra a Croácia, o camisa 10 foi um que mais sentiu a eliminação. Abatido, desabou em lágrimas no gramado e ficou alguns minutos sentado em campo, perplexo com o resultado. Teve de ser consolado por Daniel Alves e outros companheiros.

Ele é o principal batedor de pênaltis da equipe e fecharia a série de quinto cobranças, mas não teve a oportunidade porque Rodrygo e Marquinhos erraram suas tentativas e os croatas foram perfeitos da marca da cal.

No que pode ter sido seu último jogo de Copa do Mundo, Neymar foi às redes e igualou Pelé como maior artilheiro na história da seleção brasileira, nas contas da Fifa, que considera apenas jogos oficiais. São 77 em 124 jogos.

Na saída do hotel, Neymar nem nenhum outro jogador apareceu para falar com a imprensa. Assim como acontecera na chegada ao Catar, eles embarcaram por uma área afastada e saíram com o auxílio de batedores da polícia. Não havia torcida presente. O clima era de melancolia. Nem o sol apareceu na cidade e chegou a chover nas primeiras horas do dia.