Neymar no Al-Hilal: veja como foram as outras estreias do atacante, do Santos ao PSG; veja os vídeos

Depois de se recuperar de lesão, Neymar foi titular da seleção brasileira nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa de 2026 e deve fazer sua estreia pelo Al-Hilal nesta sexta-feira. O novo time do atacante enfrenta o Al-Riyadh, às 15h (horário de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Saudita. A partida tem transmissão da Band e Canal GOAT. Veja a tabela do Sauditão.

Em 2009, Neymar iniciou sua carreira profissional no Santos; no ano seguinte, foi chamado por Mano Menezes e teve a primeira oportunidade na seleção brasileira principal. Três temporadas depois, se tornou a maior venda do clube paulista ao ser negociado para o Barcelona, clube no qual conquistaria sua única Champions League. Em 2017, se tornou a maior contratação do Paris Saint-Germain (R$ 880 milhões).

Neymar pode estrear contra o Al-Ittihad nesta sexta-feira, pelo Campeonato Saudita. Foto: Divulgação/Al-Hilal

Antes da estreia do brasileiro na Arábia Saudita, o Estadão relembra como foram os outros começos de Neymar em sua carreira. Das quatro estreias, o atacante deixou sua marca em duas delas.

Santos, 2009

Neymar já era uma promessa da base do Santos quando teve a primeira oportunidade no time profissional, em 2009. Pelo Campeonato Paulista, no dia 7 de março, o então camisa 18 entrou em campo contra o Oeste no segundo tempo, no lugar de Maurício Molina. O jovem de 17 anos não deixou sua marca em sua primeira experiência como profissional, mas foi crucial na vitória por 2 a 1.

Os dois gols do Santos saíram na segunda etapa, depois da entrada de Neymar. Vagner Mancini, então treinador da equipe, rasgou elogios ao atacante após partida, classificando sua participação como crucial para a vitória. “A entrada dele (Neymar) foi determinante para nossa vitória. Isso é nítido. No intervalo do jogo, eu disse que a equipe precisava melhorar em todos os sentidos. Eu iria esperar essa evolução em 15 minutos. Mas faltava o algo a mais, o segundo homem de frente. A entrada dele mudou isso”, afirmou.

Seleção brasileira, 2010

Em seu segundo ano como profissional, Neymar já era especulado para disputar a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, após ótimos desempenhos no Campeonato Paulista e Copa do Brasil daquela temporada, em que o Santos conquistou ambos os títulos. A convocação para o Mundial não veio, mas na primeira lista de Mano Menezes, que substituiu Mano Menezes no comando da equipe, o atacante foi chamado para participar do processo de renovação da seleção, visando a Copa de 2014.

Em amistoso contra os Estados Unidos, no estádio New Meadowlands, em Nova Jersey, Neymar foi titular e marcou seu primeiro gol com a camisa da seleção brasileira. De cabeça, ainda no primeiro tempo, o atacante abriu o marcador na vitória por 2 a 0, no primeiro amistoso após o Mundial de 2010.

Barcelona, 2013

Em sua quinta temporada no Brasil, o Santos não conseguiu segurar o atacante por mais um ano e o negociou para a Espanha. Neymar optou, junto com seu pai, em defender o Barcelona, que já contava com Messi e, a partir de 2014/2015, teria Luis Suárez em seu elenco. O trio protagonizaria um dos melhores ataques do futebol europeu, conquistando a tríplice coroa (Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Champions League) naquela temporada.

O começo de Neymar, no entanto, não teve o mesmo brilho das suas outras passagens. O planejamento tinha como foco preparar o atacante para resistir à dificuldade do futebol europeu. Neymar foi lançado aos poucos, assim como no Santos, e não iniciou sua era no Barcelona como titular. Sua primeira partida foi em um amistoso de pré-temporada, contra o Lechia Gdansk, na Polônia. O brasileiro entrou aos 34 minutos do segundo tempo, no lugar de Alexis Sánchez. Pouco fez nesses 12 minutos em campo e deixou o gramado no dia 30 de julho sabendo que ainda teria um mês para evoluir.

Neymar estrearia como titular apenas no dia 1º de setembro – há exatos dez anos – em duelo com o Valencia, pelo Campeonato Espanhol. Não marcou, mas deu uma assistência na vitória por 3 a 2.

Paris Saint-Germain, 2017

Neymar chegou ao Paris Saint-Germain sendo a maior contratação da história do futebol. A Torre Eiffel, em Paris, foi iluminada para receber o craque brasileiro. Seu período no clube foi conturbado, até deixar o país nesta janela, em direção ao mundo árabe, mas teve um ótimo início em 2017.

No dia 13 de agosto daquele ano, em partida válida pelo Campeonato Francês, Neymar marcou e deu assistência na vitória por 3 a 0 sobre o Guingamp. A estreia do brasileiro rendeu elogios da imprensa francesa, que enxergou o atacante preparado para assumir a responsabilidade da camisa 10 da equipe. Nos anos seguintes, Neymar passou por problemas internos e chegou a pedir para ser transferido para o Barcelona, o que não ocorreu.