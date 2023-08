Enquanto trata lesões antes de sua estreia pelo Al-Hilal, no Campeonato Saudita, Neymar explora novas áreas e investimentos fora dos gramados. Nesta quarta-feira, dia 23, o atacante se tornou padrinho da seleção brasileira de dressage (adestramento de cavalos), que disputará os Jogos Pan-Americanos de Santiago, neste ano ainda. É a primeira vez que um atleta do futebol apoia um esporte do tipo.

Neymar se une ao grupo empresarial português Horse Team/Campline Horses. Ele esteve em Portugal na última semana, ao lado de seus “afilhados”, que competirão no Chile em outubro. João Marcari Oliva e Renderson Oliveira formam a dupla que representará o Brasil. João é filho da ex-jogadora de basquete Hortência.

Neymar se torna padrinho de seleção brasileira de adestramento, antes de estreia pelo Al-Hilal. Foto: Divulgação/NR Sports

“Estou muito feliz em me juntar à família Horse Team/Campline Horses, mais ainda em conhecer o João Marcari Oliva e o Renderson Oliveira, por tudo o que eles têm feito para levar o Brasil ao topo do esporte equestre. Sempre tive muita curiosidade em saber mais sobre cavalos e estou ansioso em aprender mais com eles, comemorando as vitórias que virão. Esta parceria não é só sobre esporte, mas também dos valores que dividimos de trabalho em equipe, defesa da igualdade, proteção dos animais, da natureza e, claro, de amor ao Brasil”, afirmou o atacante.

O grupo possui dois cavalos olímpicos puro sangue lusitano: Escorial e Fogoso. Com o acordo, a NN Consultoria e Neymar Santos, pai do jogador, vão assumir a exclusividade da representação comercial da Horse Team/Campline Horses em toda a América Latina.

Neymar foi contratado pelo Al-Hilal neste mês, mas ainda não estreou pelo time. Jorge Jesus, que treinará o atacante na Arábia Saudita, afirmou que ele está com duas lesões musculares graves, e por isso não participou de nenhuma sessão com o restante do elenco. Na última semana, ele foi convocado pela seleção brasileira para a primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.