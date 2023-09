Neymar perdeu seu segundo pênalti na temporada 2023-24. O astro brasileiro desperdiçou as duas cobranças que teve. A primeira foi nas Eliminatórias da Copa, pela seleção brasileira, quando teve pênalti defendido diante da Bolívia. Nesta sexta-feira, no Al-Hilal, o atacante cobrou fraco e continua sem balançar as redes pela equipe saudita.

O Al-Hilal enfrenta o Al-Shabab pela oitava rodada do Campeonato Saudita. Uma vitória pode alçar a equipe de Neymar à liderança do torneio. O pênalti desperdiçado por Neymar foi cobrado aos 36 minutos do primeiro tempo. O jogador brasileiro ainda deu uma assistência para o gol que deu início à vitória do Al-Hilal por 2 a 0.

Neymar tenta anotar seu primeiro gol com a camisa do Al-Hilal. Foto: Fayez Nureldine/ AFP

O brasileiro não fez uma cobrança ruim, buscando o canto direito do goleiro sul-coreano Kim Seung-Gyu, mas foi o arqueiro abusou de sua elasticidade e conseguiu buscar o chute. No jogo com a Bolívia, Viscarra foi o algoz de Neymar.

Esse é o quarto jogo de Neymar com a camisa do Al-Hilal, o terceiro como titular. O brasileiro ainda não marcou gols e deu duas assistência. O desempenho do time de Riad tem desagradado os dirigentes e, nos últimos dias, aumentaram os rumores de um descontentamento com o trabalho de Jorge Jesus. Neymar negou que tenha pedido a saída do técnico português aos comandantes do Al-Hilal.