Neymar pode estar preparando saída de cena com dois títulos importantes: Copa e Champions League

Nada me tira da cabeça que Neymar prepara sua despedida do futebol. Isso pode acontecer brevemente. Sua postura no segundo semestre deste ano, na retomada da temporada na Europa e em ano de Copa do Mundo, dá sinais de que ele quer passar a limpo a imagem negativa que tem dentro de campo e tentar conquistas que lhe faltam na carreira, como de uma Copa do Mundo e da Champions League vestindo a camisa do Paris Saint-Germain.

Se conseguir essas duas façanhas, ele terá tudo a que se propôs fazer no futebol. E isso lhe trará também a coroa que tanto almeja, a de melhor jogador do mundo. Neymar sabe que tem condições de ser esse cara, e de que seu PSG e Brasil têm condições de ganhar os maiores torneios do mundo, de clubes e de seleções. Seu foco tem um motivo.

Neymar, de 30 anos, já disse que pode estar a caminho de sua última Copa do Mundo Foto: Franck Fife / AFP

Ele sabe também que é peça importante para essas conquistas. A Copa do Mundo tem sete jogos para o time que chegar à final. São três da etapa de grupo, que o Brasil sempre vai bem, e mais quatro da fase de mata-mata. A seleção tem se dado mal nas quartas de final. O Brasil é um dos favoritos no Catar 2022. Mas sempre tem sido em todas as edições de Mundial.

A forma com que se classificou nas Eliminatórias, sem sobressaltos, em primeiro lugar, repercutiu na Europa, embora todos saibam que o Brasil sobra na América do Sul.

Neymar não é mais apenas um jogador de futebol. Seus negócios e marcas extrapolam sua condição de atleta, assim como seus negócios. Se ele tivesse mais tempo, poderia se doar mais a outras atividades que talvez façam mais sentido para ele agora do que antes, aos 30 anos.

Neymar não parece ser do tipo de espremer sua carreira até a última gota, como faz a maioria dos jogadores sem planos para a vida pós-futebol, com muito dinheiro, mas sem função depois dos 35 anos. Também não o vejo no futebol em outro cargo, como dirigente ou treinador, a não ser que compre um clube para ser chamado de seu, e ser o presidente dele. Tem mais a ver com seus negócios.

Nos últimos anos, Neymar conciliou o futebol no PSG e na seleção com outras atividades e negócios longe do esporte. Se aproximou de gente diferente e de outras áreas da sociedade, continuou investindo e vendendo sua imagem para campanhas e comerciais, de modo a ter vários outros contratos. O futebol sempre foi sua vitrine, mas isso também pode mudar. Neymar tem várias frentes.

Sua vida, embora seja no Brasil, com grandes laços, pode continuar na Europa, como faz Ronaldo Fenômeno, que passa um tempo na Espanha e outro no Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Seu pai vai continuar tocando seus negócios, que há muito tempo não se resumem mais a discussões de seus salários e prêmios nos clubes.

Nem mesmo os problemas fora de campo, como as acusações infundadas de estupro, abalam a imagem comercial do atleta. Empresas parceiras, como Puma, Red Bull, PokerStars e Facebook, entre outras, atestam que o jogador traz retorno positivo para as marcas. Sua fortuna é estimada em R$ 1 bi. Há ainda seu trabalho com as crianças em Santos.

“Eu sempre falo que o Instituto foi o meu gol mais bonito. Não tem nada mais gratificante do que você ver o sorriso de uma criança e escutar um ‘obrigado’ por ter criado o Instituto, que é um lugar onde elas podem brincar, estudar e fazer esporte ao invés de estar na rua”, ressaltou Neymar ao Estadão recentemente. “Eu acho que são coisas diferentes, emoções diferentes, mas a alegria de ganhar um título e ver que há sete anos estamos ajudando milhares de famílias, isso têm o mesmo efeito em mim: de alegria e dever cumprido”.