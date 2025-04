Neymar ‘presta conta’ sobre treinamento e manda recado: ‘Trabalhe duro e em silêncio’

Desde o último jogo, ele perdeu a semifinal do Paulistão contra o Corinthians e a estreia no Brasileirão diante do Vasco. Além de desfalcar a seleção brasileira na Data Fifa de março contra Colômbia e Argentina.

A equipe da Baixada Santista recebe o Bahia no próximo domingo, às 20h30, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e Neymar deve seguir como desfalque. A expectativa do clube é que ele retorne contra o Fluminense, na terceira rodada, dia 13, no Maracanã. Desde que retornou ao país, o atleta soma sete partidas, três gols e três assistências.