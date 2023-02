Neymar vê críticas legítimas no PSG e promete sua melhor versão contra o Bayern na Champions League

O Paris Saint-Germain fracassou na missão de avançar em primeiro na fase de grupos da Champions League e vem de duas derrotas seguidas - queda na Copa da França e tropeço no Francês. Sob pressão e criticado até por dirigentes, o brasileiro Neymar revela estar incomodado com a situação e promete volta por cima nas oitavas de final da competição europeia, já nesta terça-feira, diante do Bayern de Munique, no Parque dos Príncipes.

“Nossas últimas partidas não foram boas, tivemos derrotas e não estamos acostumados a perder. O PSG está acostumado a vencer, e quando há derrotas me incomoda”, afirmou Neymar em entrevista coletiva nesta segunda-feira, lembrando dos tropeços contra Olympique de Marselha (2 a 1) e Monaco (3 a 1) e falando em reação imediata.

“As críticas são legítimas, cada um tem sua opinião, seu ponto de vista, e eu respeito. Mas faço o meu melhor pelo clube e pela equipe. Vou fazer até o final da temporada”, disse. “Gosto deste tipo de jogos (decisivos), é neste momento que devem aparecer jogadores de qualidade e tenho muita autoconfiança”, seguiu. “Sempre estive no topo desde que estou na Europa, conheço minhas habilidades e qualidades. Estamos todos preparados para este choque, temos um grande time para jogar um jogo muito bom e vamos tentar mostrar a melhor versão do PSG.”

Neymar diz que PSG está incomodado com sequências de derrotas na temporada. Foto: Teresa Suárez/EFE

Na derrota do Francês no fim de semana, o diretor esportivo do Paris Saint-Germain, Luís Campos, teve uma discussão com Neymar e Marquinhos no vestiário, ainda no intervalo, no qual acusou o time de “corpo mole”, de acordo com a imprensa francesa. Líderes do elenco, os brasileiros teriam se irritado com a cobrança.

“Acho que momentos difíceis como esse acontecem em todos os clubes. Temos que trabalhar para sair dessa situação. Isso nos permite nos preparar melhor para o final da temporada e queremos melhorar”, enfatizou Neymar sobre a fase crítica da equipe. “Nosso maior objetivo é a Liga dos Campeões. É como a Copa do Mundo, quem errar menos vai mais longe na competição. Não estamos aqui por estar, mas sim para trabalhar e ganhar todos os títulos possíveis”, afirmou.

O brasileiro ainda revelou um papo com o francês Mbappé, que voltou aos treinos nesta segunda-feira e foi relacionado para o jogo de ida diante do Bayern de Munique. “Kylian é um craque, sabemos da importância dele. Espero que ele possa jogar alguns minutos, depende do treinador. Mas ele me disse que se sente bem e esse é um bom sinal.”