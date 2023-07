‘O PSG está acima de qualquer um. Não há desculpas para não ser bem-sucedido’, diz presidente

Não é nada comum ver o presidente do clube no treino do time nos primeiros dias depois das férias. Geralmente os cartolas só aparecem quando as cobranças são altas ou quando alguma coisa não está dando certo. Talvez esse seja o motivo para a presença de Nasser Al-Khelaifi no trabalho inicial de Neymar com seus companheiros do Paris Saint-Germain. De óculos escuros, bem vestido, atencioso aos movimentos dos jogadores, o mandatário andou pelo campo e trocou algumas palavras com membros da mais nova comissão técnica do Paris, liderada agora pelo espanhol Luis Enrique.

“O clube está acima de qualquer um, até mesmo de mim. Espero que vocês entreguem 200% nos treinos. Vocês têm tudo para ter sucesso aqui, não falta nada. Não há desculpas para não ser bem-sucedido.”

O catariano Nasser Al-Khelaifi é dono e presidente do Paris Saint-Germain. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Al-Khelaifi é quem cobra os fracassos da equipe na temporada. Ele é CEO do fundo do Catar que sustenta as contratações e os salários milionários dos jogadores do PSG. É ele também quem assina compras e vendas. Ao término da temporada passada, disse que muitas coisas iriam mudar. Neste momento, ele trabalha em duas frentes: forçar que Mbappé estique seu contrato por mais uma temporada a fim de impedir o atacante francês de deixar o time de graça em junho de 2024, como ele deseja, e saber o que faz com Neymar. O brasileiro passou por novos testes no tornozelo direito e foi totalmente liberado para se juntar aos demais.

Para se ter uma ideia da situação de Neymar no clube, a imprensa francesa apurou que o brasileiro voltou das férias fora do peso. Pelas imagens do jogador, não é possível atestar a informação, mas é fato que o atleta estava parado, sem jogar havia cinco meses, e vem de 30 dias de férias.

Ainda de acordo com a imprensa local, Nasser Al-Khelaifi fez questão de dar as boas-vindas aos novos membros do elenco e ao técnico Luis Enrique. “Quero dar as boas-vindas ao técnico e aos novos jogadores. É importante dizer ao treinador que ele tem o poder de fazer o que quiser, é ele quem decide. Nós estamos todos na mesma direção, com Luis Enrique, Luis Campos (diretor de futebol) e a comissão”, disse.

Continua após a publicidade

Ainda segundo o presidente, a versão 2023/24 do Paris vai se basear no estilo de jogo bonito e agradável e em uma nova mentalidade dos jogadores. “Estamos entrando numa nova era, com uma nova mentalidade, um novo comportamento. Juntos, temos de ir na mesma direção, ter orgulho de jogar por este clube, vestir essa camisa, a do PSG, felizes e comprometidos.”

Olhando com lupa as declarações do cartola, não seria demais entender que os recados atingem em cheio a condição de dois dos principais jogadores do time: Neymar e Mbappé. A Liga dos Campeões continua sendo o objetivo. Ele também fez reuniões separadas com os novos atletas.